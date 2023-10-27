В Свердловской области школьник распылил перцовый баллончик из-за ссоры 27 октября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 + ЧП произошло в школе №15 в Первоуральске (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В школе №15 в Первоуральске (Свердловская область) ученик распылил перцовый баллончик после ссоры с товарищем. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Инцидент произошел в раздевалке спортзала, где было семь учеников. По предварительным данным, подростки учатся в пятом классе. Между двумя школьниками произошел конфликт, который закончился тем, что один достал баллончик с газом и якобы в целях самообороны брызнул в напарника. На месте ЧП и в больнице работают сотрудники ПДН территориального ОВД», — отметил Горелых. ЧП произошло вечером 27 октября в школе №15 в Первоуральске. Всего пострадало семь человек. Школьники находятся в состоянии средней степени тяжести. В школе №15 в Первоуральске (Свердловская область) ученик распылил перцовый баллончик после ссоры с товарищем. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Инцидент произошел в раздевалке спортзала, где было семь учеников. По предварительным данным, подростки учатся в пятом классе. Между двумя школьниками произошел конфликт, который закончился тем, что один достал баллончик с газом и якобы в целях самообороны брызнул в напарника. На месте ЧП и в больнице работают сотрудники ПДН территориального ОВД», — отметил Горелых. ЧП произошло вечером 27 октября в школе №15 в Первоуральске. Всего пострадало семь человек. Школьники находятся в состоянии средней степени тяжести. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям