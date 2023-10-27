27 октября 2023

Курганские похоронщики отрицают строительство траурного зала рядом со школой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Село Введенское. Курган
Похоронщики заявили, что в курганском селе строится стол заказов для ритуальной службы «Реквием» Фото:

Ритуальное агентство «Реквием» не планирует строить похоронный дом в селе Введенское (Курганская область), о котором ранее заявляли местные жители. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель областного совета Союза похоронных организаций Артур Пономарев. Также он отметил, что тротуар, который попал на территорию строительства, переделают.

«В селе Введенское не будет похоронного дома с траурным залом. Там будет построен стол заказов „Реквием“. Все манипуляции с телами и прощание будут происходить в Кургане», — рассказал Пономарев. Также он отметил, что вдоль здания построят новый тротуар и поставят освещение.

Ранее URA.RU писало, что жители села Введенское возмутились строительством похоронного дома рядом со школой и памятником Великой Отечественной войны. По информации очевидцев, мигранты строят его по ночам на месте тротуара. В администрации Кетовского округа сообщали, что о проблеме граждан знают и разбираются в ситуации, подчеркнув что не выдавали разрешений на строительство объекта ритуальных услуг. Позже директор компании «Реквием» Андрей Калачин заявил журналисту агентства, что земля под будущим объектом находится в частной собственности. Председатель областного совета Союза похоронных организаций Артур Пономарев предположил, что за жалобщиками стоят «черные» похоронщики.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ритуальное агентство «Реквием» не планирует строить похоронный дом в селе Введенское (Курганская область), о котором ранее заявляли местные жители. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель областного совета Союза похоронных организаций Артур Пономарев. Также он отметил, что тротуар, который попал на территорию строительства, переделают. «В селе Введенское не будет похоронного дома с траурным залом. Там будет построен стол заказов „Реквием“. Все манипуляции с телами и прощание будут происходить в Кургане», — рассказал Пономарев. Также он отметил, что вдоль здания построят новый тротуар и поставят освещение. Ранее URA.RU писало, что жители села Введенское возмутились строительством похоронного дома рядом со школой и памятником Великой Отечественной войны. По информации очевидцев, мигранты строят его по ночам на месте тротуара. В администрации Кетовского округа сообщали, что о проблеме граждан знают и разбираются в ситуации, подчеркнув что не выдавали разрешений на строительство объекта ритуальных услуг. Позже директор компании «Реквием» Андрей Калачин заявил журналисту агентства, что земля под будущим объектом находится в частной собственности. Председатель областного совета Союза похоронных организаций Артур Пономарев предположил, что за жалобщиками стоят «черные» похоронщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...