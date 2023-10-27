Курганские похоронщики отрицают строительство траурного зала рядом со школой

Похоронщики заявили, что в курганском селе строится стол заказов для ритуальной службы «Реквием» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ритуальное агентство «Реквием» не планирует строить похоронный дом в селе Введенское (Курганская область), о котором ранее заявляли местные жители. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель областного совета Союза похоронных организаций Артур Пономарев. Также он отметил, что тротуар, который попал на территорию строительства, переделают.

«В селе Введенское не будет похоронного дома с траурным залом. Там будет построен стол заказов „Реквием“. Все манипуляции с телами и прощание будут происходить в Кургане», — рассказал Пономарев. Также он отметил, что вдоль здания построят новый тротуар и поставят освещение.

Ранее URA.RU писало, что жители села Введенское возмутились строительством похоронного дома рядом со школой и памятником Великой Отечественной войны. По информации очевидцев, мигранты строят его по ночам на месте тротуара. В администрации Кетовского округа сообщали, что о проблеме граждан знают и разбираются в ситуации, подчеркнув что не выдавали разрешений на строительство объекта ритуальных услуг. Позже директор компании «Реквием» Андрей Калачин заявил журналисту агентства, что земля под будущим объектом находится в частной собственности. Председатель областного совета Союза похоронных организаций Артур Пономарев предположил, что за жалобщиками стоят «черные» похоронщики.