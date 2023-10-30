«ЖКХ Контроль»: УК вправе разом начислить коммуналку за полгода

30 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

В управляющую компанию необходимо сообщать, сколько в действительности в квартире проживает людей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Если управляющая компания узнает, что в квартире проживает больше людей, чем зарегистрировано, то человеку могут выставить счет по коммунальным услугам за прошедшие полгода. Об этом в беседе с URA.RU сообщил заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. «Если вы хитрите и у вас в квартире зарегистрирован один человек, а проживает больше — это нарушение законодательства. Могут сделать перерасчет приблизительно за шесть месяцев, если вы платите по нормативу. То есть вам выставят сразу хорошую сумму. Поэтому нужно сообщать в управляющую организацию, сколько проживает людей», — сказал Андрей Костянов. Он отметил, что одного только сообщения о том, что в квартире проживают незарегистрированные граждане, недостаточно для перерасчета. «Не каждая управляющая организация будет этим заниматься, потому что это нужен участковый, нужно составлять акт. Тогда применяется к перерасчету то количество людей, которое было зафиксировано», — объяснил эксперт. В ноябре в сфере недвижимости произойдет ряд важных изменений. Теперь собственники квартир сами будут компенсировать перерасходы, возникшие по их вине. А с 1 июля 2024 года плата за коммунальные услуги вырастет на 9,8%. Доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева напомнила, что некоторые категории граждан имеют право на компенсацию средств, потраченных на коммуналку. Так, пенсионеры могут рассчитывать на возврат до 100% от затраченных денег. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если управляющая компания узнает, что в квартире проживает больше людей, чем зарегистрировано, то человеку могут выставить счет по коммунальным услугам за прошедшие полгода. Об этом в беседе с URA.RU сообщил заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. «Если вы хитрите и у вас в квартире зарегистрирован один человек, а проживает больше — это нарушение законодательства. Могут сделать перерасчет приблизительно за шесть месяцев, если вы платите по нормативу. То есть вам выставят сразу хорошую сумму. Поэтому нужно сообщать в управляющую организацию, сколько проживает людей», — сказал Андрей Костянов. Он отметил, что одного только сообщения о том, что в квартире проживают незарегистрированные граждане, недостаточно для перерасчета. «Не каждая управляющая организация будет этим заниматься, потому что это нужен участковый, нужно составлять акт. Тогда применяется к перерасчету то количество людей, которое было зафиксировано», — объяснил эксперт. В ноябре в сфере недвижимости произойдет ряд важных изменений. Теперь собственники квартир сами будут компенсировать перерасходы, возникшие по их вине. А с 1 июля 2024 года плата за коммунальные услуги вырастет на 9,8%. Доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева напомнила, что некоторые категории граждан имеют право на компенсацию средств, потраченных на коммуналку. Так, пенсионеры могут рассчитывать на возврат до 100% от затраченных денег.