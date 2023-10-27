Какую сумму собрали онкобольному свердловскому мальчику Валерию Бурцеву

Россияне собрали 3 млн на лечение онкобольного подростка из Екатеринбурга

27 октября 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Валерию Бурцеву необходимо собрать 6,5 млн рублей, чтобы внести депозит на лечение в зарубежной клинике Фото: Елена Партина © URA.RU После публикации на сайте URA.RU истории о 15-летнем онкобольном подростке Валере Бурцеве из Екатеринбурга неравнодушные россияне отправили на лечение мальчика более трех миллионов рублей. Об этом журналисту агентства рассказала мама мальчика Елена Партина, на чью карту ведется благотворительный сбор. Чтобы начать лечение, необходимо еще 6,5 миллиона рублей. Валерию Бурцеву поставили диагноз рак в 2022 году. Свердловские медики провели 15-летнему подростку высокодозную химиотерапию, но лечение не дало положительного результата. Врачи выписали Валерия домой и рекомендовали ему паллиатив, так как, по мнению онкологов, прогноз для Бурцева неутешительный — шансов на положительный исход нет. Родители решили обратиться за помощью в иностранные клиники. Медики из Израиля и Турции сошлись на том, что уральского мальчика может спасти CAR-T терапия с последующей пересадкой костного мозга. Жизнь Валерия Бурцева зарубежные врачи оценили в 30 миллионов рублей. Такой суммы у мамы мальчика Елены Партиной, воспитывающей сына в одиночку, нет. Тогда Елена обратилась за помощью к журналисту URA.RU. Материал об онкобольном мальчике из Екатеринбурга был опубликован 12 октября 2023 в 07:45. «На сегодняшний день сумма сбора составила 3,5 миллиона рублей. Мы благодарим каждого, кто пожертвовал свои кровные на нашего сына. Чтобы начать лечение, необходимо еще 6,5 миллиона рублей. Имея десять миллионов, мы сможем внести депозит и вылететь на лечение в Турцию или Израиль, даже несмотря на обстановку на Ближнем Востоке. Лечение пациентов там ведется, невзирая на ситуацию. Время, к сожалению, не на нашей стороне. Каждый день может стать последним для Валеры. Поэтому я прошу неравнодушных россиян подарить моему сыну шанс на жизнь», — поделилась Партина. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: Карта Сбербанка: 2202 2063 1451 3610 (Получатель: Партина Елена Рудольфовна, мама Валеры);

По номеру телефона: 8992 022 49 79;

На официальном сайте благотворительного фонда «Спаси меня!» (https://saveme.su/komu-pomoch/valerii-burtsev). URA.RU выражает благодарность всем неравнодушным людям за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы РФ (от Тюменской области) Николай Брыкин перевел маме мальчика 1,5 миллиона рублей из личных средств. Брыкин отметил, что за жизнь каждого росссийского ребенка нужно бороться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После публикации на сайте URA.RU истории о 15-летнем онкобольном подростке Валере Бурцеве из Екатеринбурга неравнодушные россияне отправили на лечение мальчика более трех миллионов рублей. Об этом журналисту агентства рассказала мама мальчика Елена Партина, на чью карту ведется благотворительный сбор. Чтобы начать лечение, необходимо еще 6,5 миллиона рублей. Валерию Бурцеву поставили диагноз рак в 2022 году. Свердловские медики провели 15-летнему подростку высокодозную химиотерапию, но лечение не дало положительного результата. Врачи выписали Валерия домой и рекомендовали ему паллиатив, так как, по мнению онкологов, прогноз для Бурцева неутешительный — шансов на положительный исход нет. Родители решили обратиться за помощью в иностранные клиники. Медики из Израиля и Турции сошлись на том, что уральского мальчика может спасти CAR-T терапия с последующей пересадкой костного мозга. Жизнь Валерия Бурцева зарубежные врачи оценили в 30 миллионов рублей. Такой суммы у мамы мальчика Елены Партиной, воспитывающей сына в одиночку, нет. Тогда Елена обратилась за помощью к журналисту URA.RU. Материал об онкобольном мальчике из Екатеринбурга был опубликован 12 октября 2023 в 07:45. «На сегодняшний день сумма сбора составила 3,5 миллиона рублей. Мы благодарим каждого, кто пожертвовал свои кровные на нашего сына. Чтобы начать лечение, необходимо еще 6,5 миллиона рублей. Имея десять миллионов, мы сможем внести депозит и вылететь на лечение в Турцию или Израиль, даже несмотря на обстановку на Ближнем Востоке. Лечение пациентов там ведется, невзирая на ситуацию. Время, к сожалению, не на нашей стороне. Каждый день может стать последним для Валеры. Поэтому я прошу неравнодушных россиян подарить моему сыну шанс на жизнь», — поделилась Партина. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: URA.RU выражает благодарность всем неравнодушным людям за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы РФ (от Тюменской области) Николай Брыкин перевел маме мальчика 1,5 миллиона рублей из личных средств. Брыкин отметил, что за жизнь каждого росссийского ребенка нужно бороться.