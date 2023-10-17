После новости URA.RU депутат Госдумы РФ выделил 1,5 млн рублей на спасение подростка с раком

Депутат Госдумы РФ Брыкин перевел 1,5 млн на лечение 15-летнего Валерия Бурцева

17 октября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Николай Брыкин вместе с дочерью выделили 1,5 миллиона из личных средств, чтобы перевести их Валере Бурцеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После публикации на сайте URA.RU истории о 15-летнем подростке Валере Бурцеве с тяжелой формой онкологии из Екатеринбурга, депутат Госдумы РФ (от Тюменской области) Николай Брыкин перевел маме мальчика 1,5 миллиона рублей из личных средств. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Брыкин отметил, что за жизнь каждого росссийского ребенка нужно бороться. По словам мамы мальчика Елены Партиной, данная сумма приблизит сына к единственному шансу на жизнь. Свердловские врачи-онкологи поставили точку на жизни 15-летнего Валерия Бурцева. Мальчику диагностировали рак в 2022 году. Медики пришли к заключению о том, что ребенку не помочь. Именно поэтому Валеру выписали домой. Ему назначили паллиатив. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, мама мальчика решила не опускать руки. Елена Партина решила спасти сына любым способом. Она обратилась за консультацией в заграничные клиники. Медики из Израиля и Турции сошлись на том, что Валерия может спасти CAR-T терапия с последующей пересадкой костного мозга. Жизнь российского мальчика врачи оценили в 30 миллионов рублей. Тогда Елена обратилась за помощью к журналисту URA.RU. Материал был опубликован 12 октября 2023 в 07:45. «Статья о нашем сыне вышла 12 октября в 07:45 утра, а уже в пять часов вечера на мой счет пришла сумма — 1,5 миллиона рублей. Ее перевел на лечение сына депутат Госдумы РФ Николай Брыкин. Если честно, то не подобрать слов, чтобы выразить свою благодарность ему. Ведь данная сумма — это еще один шаг для того, чтобы мой Валера жил. Однако стоит отметить, что без самоотверженной работы журналиста URA.RU мой сын лишился бы единственной возможности получить лечение», — отметила Елена Партина. Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин в беседе с корреспондентом агентства отметил, что жизнь каждого российского ребенка важна. «Жизнь наших детей бесценна, и если есть хотя бы один шанс на спасение, то нужно сделать все возможное, чтобы спасти детскую жизнь. Прочитав историю об уральском мальчике Валере, который яростно борется за жизнь, мы с дочерью не смогли пройти мимо. Тогда мы с ней выделили 1,5 миллиона рублей из личных средств и перевели их маме мальчика. Надеемся, что Валера поправится», — сказал Брыкин. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: Карта Сбербанка: 2202 2063 1451 3610 (Получатель: Партина Елена Рудольфовна, мама Валеры);

По номеру телефона: 8992 022 49 79;

На официальном сайте благотворительного фонда «Спаси меня! (https://saveme.su/komu-pomoch/valerii-burtsev). URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После публикации на сайте URA.RU истории о 15-летнем подростке Валере Бурцеве с тяжелой формой онкологии из Екатеринбурга, депутат Госдумы РФ (от Тюменской области) Николай Брыкин перевел маме мальчика 1,5 миллиона рублей из личных средств. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Брыкин отметил, что за жизнь каждого росссийского ребенка нужно бороться. По словам мамы мальчика Елены Партиной, данная сумма приблизит сына к единственному шансу на жизнь. Свердловские врачи-онкологи поставили точку на жизни 15-летнего Валерия Бурцева. Мальчику диагностировали рак в 2022 году. Медики пришли к заключению о том, что ребенку не помочь. Именно поэтому Валеру выписали домой. Ему назначили паллиатив. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, мама мальчика решила не опускать руки. Елена Партина решила спасти сына любым способом. Она обратилась за консультацией в заграничные клиники. Медики из Израиля и Турции сошлись на том, что Валерия может спасти CAR-T терапия с последующей пересадкой костного мозга. Жизнь российского мальчика врачи оценили в 30 миллионов рублей. Тогда Елена обратилась за помощью к журналисту URA.RU. Материал был опубликован 12 октября 2023 в 07:45. «Статья о нашем сыне вышла 12 октября в 07:45 утра, а уже в пять часов вечера на мой счет пришла сумма — 1,5 миллиона рублей. Ее перевел на лечение сына депутат Госдумы РФ Николай Брыкин. Если честно, то не подобрать слов, чтобы выразить свою благодарность ему. Ведь данная сумма — это еще один шаг для того, чтобы мой Валера жил. Однако стоит отметить, что без самоотверженной работы журналиста URA.RU мой сын лишился бы единственной возможности получить лечение», — отметила Елена Партина. Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин в беседе с корреспондентом агентства отметил, что жизнь каждого российского ребенка важна. «Жизнь наших детей бесценна, и если есть хотя бы один шанс на спасение, то нужно сделать все возможное, чтобы спасти детскую жизнь. Прочитав историю об уральском мальчике Валере, который яростно борется за жизнь, мы с дочерью не смогли пройти мимо. Тогда мы с ней выделили 1,5 миллиона рублей из личных средств и перевели их маме мальчика. Надеемся, что Валера поправится», — сказал Брыкин. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше.