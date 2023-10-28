28 октября 2023
27 октября 2023

Тесть полицейского, найденного мертвым в Екатеринбурге, раскрыл подробности его гибели. Видео

Тесть погибшего в Екатеринбурге участкового: в него выстрелили три раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон ТВВИКУ. Тюмень, пистолет, оружие, пм, тт
Полицейский был обнаружен с огнестрельными ранениями Фото:

Тесть погибшего в Екатеринбурге 28 октября участкового полиции Рудольфа Габтрахманова рассказал подробности гибели мужчины. По его словам, в мужчину выстрелили несколько раз. Об этом сообщило издание «КП — Екатеринбург».

«Не мог он (покончить с собой). Три раза выстрелили в него. Два выстрела в грудь, контрольный — в голову», — передает слова тестя погибшего полицейского telegram-канал «КП — Екатеринбург».

Ранее URA.RU сообщало о найденном теле участкового в Екатеринбурге. Силовики рассматривают версию убийства.

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Тесть погибшего в Екатеринбурге 28 октября участкового полиции Рудольфа Габтрахманова рассказал подробности гибели мужчины. По его словам, в мужчину выстрелили несколько раз. Об этом сообщило издание «КП — Екатеринбург». «Не мог он (покончить с собой). Три раза выстрелили в него. Два выстрела в грудь, контрольный — в голову», — передает слова тестя погибшего полицейского telegram-канал «КП — Екатеринбург». Ранее URA.RU сообщало о найденном теле участкового в Екатеринбурге. Силовики рассматривают версию убийства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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