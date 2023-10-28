Полицейский был обнаружен с огнестрельными ранениями
Тесть погибшего в Екатеринбурге 28 октября участкового полиции Рудольфа Габтрахманова рассказал подробности гибели мужчины. По его словам, в мужчину выстрелили несколько раз. Об этом сообщило издание «КП — Екатеринбург».
«Не мог он (покончить с собой). Три раза выстрелили в него. Два выстрела в грудь, контрольный — в голову», — передает слова тестя погибшего полицейского telegram-канал «КП — Екатеринбург».
Ранее URA.RU сообщало о найденном теле участкового в Екатеринбурге. Силовики рассматривают версию убийства.
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