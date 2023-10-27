Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за попытки сорвать чествование солдатов СССР

27 октября 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Советские войны участвовали в освобождении Северной Норвегии от фашистской оккупации Фото: Александр Мамаев © URA.RU Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Норвегии из-за попыток властей страны сорвать мероприятия по чествованию памяти советских воинов в Киркенесе. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «В МИД РФ был вызван посол Норвегии Роберт Квиле в связи с возмутительными действиями норвежских властей, попытавшихся сорвать мероприятие в городе Киркенес по чествованию памяти советских воинов. Они погибли при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков», — указано в сообщении МИД РФ. Послу указали на неприемлемость ограничения подобных памятных мероприятий. Ситуацию также усугубило намерение мэра Сер-Варангера пригласить президента Украины Владимира Зеленского на празднование 80-летия освобождения Северной Норвегии. При этом представителей РФ приглашать не планировали. На церемонии 25 октября мэр норвежского Киркенеса убрал с мемориала советским воинам-освободителям венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным. Кроме того, присутствие представителей РФ признавалось Норвегией нежелательными. После начала конфликта на Украине Осло начало выступать против Москвы и поддерживать антироссийские санкции.

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Норвегии из-за попыток властей страны сорвать мероприятия по чествованию памяти советских воинов в Киркенесе. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «В МИД РФ был вызван посол Норвегии Роберт Квиле в связи с возмутительными действиями норвежских властей, попытавшихся сорвать мероприятие в городе Киркенес по чествованию памяти советских воинов. Они погибли при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков», — указано в сообщении МИД РФ. Послу указали на неприемлемость ограничения подобных памятных мероприятий. Ситуацию также усугубило намерение мэра Сер-Варангера пригласить президента Украины Владимира Зеленского на празднование 80-летия освобождения Северной Норвегии. При этом представителей РФ приглашать не планировали. На церемонии 25 октября мэр норвежского Киркенеса убрал с мемориала советским воинам-освободителям венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным. Кроме того, присутствие представителей РФ признавалось Норвегией нежелательными. После начала конфликта на Украине Осло начало выступать против Москвы и поддерживать антироссийские санкции.