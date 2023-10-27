27 октября 2023

Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за попытки сорвать чествование солдатов СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин. Архив, флаг норвегии
Советские войны участвовали в освобождении Северной Норвегии от фашистской оккупации Фото:

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Норвегии из-за попыток властей страны сорвать мероприятия по чествованию памяти советских воинов в Киркенесе. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В МИД РФ был вызван посол Норвегии Роберт Квиле в связи с возмутительными действиями норвежских властей, попытавшихся сорвать мероприятие в городе Киркенес по чествованию памяти советских воинов. Они погибли при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков», — указано в сообщении МИД РФ. Послу указали на неприемлемость ограничения подобных памятных мероприятий.

Ситуацию также усугубило намерение мэра Сер-Варангера пригласить президента Украины Владимира Зеленского на празднование 80-летия освобождения Северной Норвегии. При этом представителей РФ приглашать не планировали.

На церемонии 25 октября мэр норвежского Киркенеса убрал с мемориала советским воинам-освободителям венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным. Кроме того, присутствие представителей РФ признавалось Норвегией нежелательными. После начала конфликта на Украине Осло начало выступать против Москвы и поддерживать антироссийские санкции.

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Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Норвегии из-за попыток властей страны сорвать мероприятия по чествованию памяти советских воинов в Киркенесе. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «В МИД РФ был вызван посол Норвегии Роберт Квиле в связи с возмутительными действиями норвежских властей, попытавшихся сорвать мероприятие в городе Киркенес по чествованию памяти советских воинов. Они погибли при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков», — указано в сообщении МИД РФ. Послу указали на неприемлемость ограничения подобных памятных мероприятий. Ситуацию также усугубило намерение мэра Сер-Варангера пригласить президента Украины Владимира Зеленского на празднование 80-летия освобождения Северной Норвегии. При этом представителей РФ приглашать не планировали. На церемонии 25 октября мэр норвежского Киркенеса убрал с мемориала советским воинам-освободителям венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным. Кроме того, присутствие представителей РФ признавалось Норвегией нежелательными. После начала конфликта на Украине Осло начало выступать против Москвы и поддерживать антироссийские санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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