В Запорожской области найдено тело пропавшего британского наемника Дэниела Берка. Гибель боевика подтвердил его отец, сообщает американское издание The Sun. «Результаты ДНК-теста Дэниела положительны», — подтвердил The Sun отец боевика. Труп выловили в канализации украинские полицейские на контролируемой Киевом территории. Наемника ВСУ Абдельфетаха Нурина признался, что это он застрелил Даниеля Берка по ошибке. После случившегося боевик помогал полиции в поисках тела. Ранее Царьград сообщал о гибели другого наемника Джордане Чедвике из графства Ланкашир. Он прибыл на Украину с желанием служить в интернациональном легионе и погиб, при неизвестных обстоятельствах.