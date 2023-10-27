27 октября 2023

Sun: тело пропавшего наемника Берка нашли в канализации в Запорожской области

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Даниеля Берка застрелил другой наемник по ошибке, пишет The Sun Фото:
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В Запорожской области найдено тело пропавшего британского наемника Дэниела Берка. Гибель боевика подтвердил его отец, сообщает американское издание The Sun.

«Результаты ДНК-теста Дэниела положительны», — подтвердил The Sun отец боевика. Труп выловили в канализации украинские полицейские на контролируемой Киевом территории.

Наемника ВСУ Абдельфетаха Нурина признался, что это он застрелил Даниеля Берка по ошибке. После случившегося боевик помогал полиции в поисках тела.

Ранее Царьград сообщал о гибели другого наемника Джордане Чедвике из графства Ланкашир. Он прибыл на Украину с желанием служить в интернациональном легионе и погиб, при неизвестных обстоятельствах.

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В Запорожской области найдено тело пропавшего британского наемника Дэниела Берка. Гибель боевика подтвердил его отец, сообщает американское издание The Sun. «Результаты ДНК-теста Дэниела положительны», — подтвердил The Sun отец боевика. Труп выловили в канализации украинские полицейские на контролируемой Киевом территории. Наемника ВСУ Абдельфетаха Нурина признался, что это он застрелил Даниеля Берка по ошибке. После случившегося боевик помогал полиции в поисках тела. Ранее Царьград сообщал о гибели другого наемника Джордане Чедвике из графства Ланкашир. Он прибыл на Украину с желанием служить в интернациональном легионе и погиб, при неизвестных обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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