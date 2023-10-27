Sun: тело пропавшего наемника Берка нашли в канализации в Запорожской области

27 октября 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Даниеля Берка застрелил другой наемник по ошибке, пишет The Sun Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области найдено тело пропавшего британского наемника Дэниела Берка. Гибель боевика подтвердил его отец, сообщает американское издание The Sun. «Результаты ДНК-теста Дэниела положительны», — подтвердил The Sun отец боевика. Труп выловили в канализации украинские полицейские на контролируемой Киевом территории. Наемника ВСУ Абдельфетаха Нурина признался, что это он застрелил Даниеля Берка по ошибке. После случившегося боевик помогал полиции в поисках тела. Ранее Царьград сообщал о гибели другого наемника Джордане Чедвике из графства Ланкашир. Он прибыл на Украину с желанием служить в интернациональном легионе и погиб, при неизвестных обстоятельствах.

В Запорожской области найдено тело пропавшего британского наемника Дэниела Берка. Гибель боевика подтвердил его отец, сообщает американское издание The Sun. «Результаты ДНК-теста Дэниела положительны», — подтвердил The Sun отец боевика. Труп выловили в канализации украинские полицейские на контролируемой Киевом территории. Наемника ВСУ Абдельфетаха Нурина признался, что это он застрелил Даниеля Берка по ошибке. После случившегося боевик помогал полиции в поисках тела. Ранее Царьград сообщал о гибели другого наемника Джордане Чедвике из графства Ланкашир. Он прибыл на Украину с желанием служить в интернациональном легионе и погиб, при неизвестных обстоятельствах.