В Турции начались беспорядки после призыва Эрдогана поддержать Палестину

В Турции начались массовые митинги после призыва президента страны Реджепа Эрдогана выйти на улицы в поддержку Палестины. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Сотни человек вышли в Стамбуле к консульству Израиля после призыва Эрдогана выйти на улицы. Они выкрикивают лозунги, кидают камни и стреляют фейерверками по зданию», — передает telegram-канал. Сообщается, что толпа митингующих громит американские кофейни по всему городу Диярбакыр.
Ранее израильская армия расширила наземные операции в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха. По информации СМИ, израильские военные зашли в сектор Газа.
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