27 октября 2023

В Турции начались беспорядки после призыва Эрдогана поддержать Палестину

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Эрдоган призвал жителей Турции поддержать Палестину Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Турции начались массовые митинги после призыва президента страны Реджепа Эрдогана выйти на улицы в поддержку Палестины. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«Сотни человек вышли в Стамбуле к консульству Израиля после призыва Эрдогана выйти на улицы. Они выкрикивают лозунги, кидают камни и стреляют фейерверками по зданию», — передает telegram-канал. Сообщается, что толпа митингующих громит американские кофейни по всему городу Диярбакыр.

Ранее израильская армия расширила наземные операции в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха. По информации СМИ, израильские военные зашли в сектор Газа.

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В Турции начались массовые митинги после призыва президента страны Реджепа Эрдогана выйти на улицы в поддержку Палестины. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Сотни человек вышли в Стамбуле к консульству Израиля после призыва Эрдогана выйти на улицы. Они выкрикивают лозунги, кидают камни и стреляют фейерверками по зданию», — передает telegram-канал. Сообщается, что толпа митингующих громит американские кофейни по всему городу Диярбакыр. Ранее израильская армия расширила наземные операции в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха. По информации СМИ, израильские военные зашли в сектор Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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