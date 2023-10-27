В Турции начались беспорядки после призыва Эрдогана поддержать Палестину

28 октября 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган призвал жителей Турции поддержать Палестину Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Турции начались массовые митинги после призыва президента страны Реджепа Эрдогана выйти на улицы в поддержку Палестины. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Сотни человек вышли в Стамбуле к консульству Израиля после призыва Эрдогана выйти на улицы. Они выкрикивают лозунги, кидают камни и стреляют фейерверками по зданию», — передает telegram-канал. Сообщается, что толпа митингующих громит американские кофейни по всему городу Диярбакыр. Ранее израильская армия расширила наземные операции в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха. По информации СМИ, израильские военные зашли в сектор Газа.

В Турции начались массовые митинги после призыва президента страны Реджепа Эрдогана выйти на улицы в поддержку Палестины. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Сотни человек вышли в Стамбуле к консульству Израиля после призыва Эрдогана выйти на улицы. Они выкрикивают лозунги, кидают камни и стреляют фейерверками по зданию», — передает telegram-канал. Сообщается, что толпа митингующих громит американские кофейни по всему городу Диярбакыр. Ранее израильская армия расширила наземные операции в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха. По информации СМИ, израильские военные зашли в сектор Газа.