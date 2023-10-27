Онищенко раскрыл, вспышки каких болезней угрожают жителям сектора Газа

Онищенко: в Газе возможны вспышки холеры, кори, малярии и лихорадки денге

28 октября 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

В Газе возможны вспышки болезней из-за антисанитарных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории сектора Газа из-за блокады Израилем могут быть вспышки холеры, малярии, кори и лихорадки денге. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «На территории Газы могут быть вспышки очень неприятных болезней: холеры, малярии, кори и лихорадки денге. Прогноз благоприятным назвать нельзя. Ситуация вызывает серьезную тревогу — там сейчас не работают медучреждения, воды нет, продовольствия и медикаментов нет. Люди живут вне привычной среды обитания, а в антисанитарных условиях появляются энтеровирусные и ротавирусные инфекции», — рассказал Онищенко изданию «Парламентская газета». Ранее ВОЗ заявила о том, что приказы Израиля эвакуировать более 2000 пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору. В организации отметили, что медучреждения не способны справиться с резким увеличением числа пациентов и работают на пределе своих возможностей.

На территории сектора Газа из-за блокады Израилем могут быть вспышки холеры, малярии, кори и лихорадки денге. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «На территории Газы могут быть вспышки очень неприятных болезней: холеры, малярии, кори и лихорадки денге. Прогноз благоприятным назвать нельзя. Ситуация вызывает серьезную тревогу — там сейчас не работают медучреждения, воды нет, продовольствия и медикаментов нет. Люди живут вне привычной среды обитания, а в антисанитарных условиях появляются энтеровирусные и ротавирусные инфекции», — рассказал Онищенко изданию «Парламентская газета». Ранее ВОЗ заявила о том, что приказы Израиля эвакуировать более 2000 пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору. В организации отметили, что медучреждения не способны справиться с резким увеличением числа пациентов и работают на пределе своих возможностей.