27 октября 2023

Онищенко раскрыл, вспышки каких болезней угрожают жителям сектора Газа

Онищенко: в Газе возможны вспышки холеры, кори, малярии и лихорадки денге
© Служба новостей «URA.RU»
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В Газе возможны вспышки болезней из-за антисанитарных условий Фото:

На территории сектора Газа из-за блокады Израилем могут быть вспышки холеры, малярии, кори и лихорадки денге. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«На территории Газы могут быть вспышки очень неприятных болезней: холеры, малярии, кори и лихорадки денге. Прогноз благоприятным назвать нельзя. Ситуация вызывает серьезную тревогу — там сейчас не работают медучреждения, воды нет, продовольствия и медикаментов нет. Люди живут вне привычной среды обитания, а в антисанитарных условиях появляются энтеровирусные и ротавирусные инфекции», — рассказал Онищенко изданию «Парламентская газета».

Ранее ВОЗ заявила о том, что приказы Израиля эвакуировать более 2000 пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору. В организации отметили, что медучреждения не способны справиться с резким увеличением числа пациентов и работают на пределе своих возможностей.

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На территории сектора Газа из-за блокады Израилем могут быть вспышки холеры, малярии, кори и лихорадки денге. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «На территории Газы могут быть вспышки очень неприятных болезней: холеры, малярии, кори и лихорадки денге. Прогноз благоприятным назвать нельзя. Ситуация вызывает серьезную тревогу — там сейчас не работают медучреждения, воды нет, продовольствия и медикаментов нет. Люди живут вне привычной среды обитания, а в антисанитарных условиях появляются энтеровирусные и ротавирусные инфекции», — рассказал Онищенко изданию «Парламентская газета». Ранее ВОЗ заявила о том, что приказы Израиля эвакуировать более 2000 пациентов из 22 больниц на севере Газы равносильны смертному приговору. В организации отметили, что медучреждения не способны справиться с резким увеличением числа пациентов и работают на пределе своих возможностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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