ХАМАС назвало условия для освобождения всех заложников

ХАМАС готово освободить всех заложников, кроме израильтян, отметил Муса Абу Марзук
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС освободит всех заложников, кроме израильтян, как только Израиль прекратит обстрелы. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
«ХАМАС готов отпустить всех гражданских заложников, как только будут условия на земле, но не военнопленных израильтян», — высказался РИА Новости Муса Абу Марзук. Ранее он отметил, что в секторе Газа начались поиски российских граждан по спискам от МИД РФ.
Израиль расширил наземные операции 27 октября. Военные вторглись в сектор Газа на танках и одновременно атаковали территорию с моря, воздуха и суши, пишет RT.
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