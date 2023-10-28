ХАМАС назвало условия для освобождения всех заложников

Член политбюро ХАМАС Марзук: заложники будут освобождены после прекращения огня
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ХАМАС готово освободить всех заложников, кроме израильтян, отметил Муса Абу Марзук Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС освободит всех заложников, кроме израильтян, как только Израиль прекратит обстрелы. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

«ХАМАС готов отпустить всех гражданских заложников, как только будут условия на земле, но не военнопленных израильтян», — высказался РИА Новости Муса Абу Марзук. Ранее он отметил, что в секторе Газа начались поиски российских граждан по спискам от МИД РФ.

Израиль расширил наземные операции 27 октября. Военные вторглись в сектор Газа на танках и одновременно атаковали территорию с моря, воздуха и суши, пишет RT.

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Палестинское движение ХАМАС освободит всех заложников, кроме израильтян, как только Израиль прекратит обстрелы. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. «ХАМАС готов отпустить всех гражданских заложников, как только будут условия на земле, но не военнопленных израильтян», — высказался РИА Новости Муса Абу Марзук. Ранее он отметил, что в секторе Газа начались поиски российских граждан по спискам от МИД РФ. Израиль расширил наземные операции 27 октября. Военные вторглись в сектор Газа на танках и одновременно атаковали территорию с моря, воздуха и суши, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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