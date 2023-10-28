Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» присоединились к Кадырову

Бывшие военные ЧВК «Вагнер» стали массово присоединяться к спецназу «Ахмат», который принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов.
«Раньше переходили. Но сейчас, по сути своей, пошло массовое пополнение. Они пошли в разные отряды», — заявил Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в «Ахмате» уважительно относятся к ЧВК «Вагнер».
После летнего мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина бойцам его отряда предложили заключить контракты с Минобороны РФ. В таком случае они смогли бы остаться в зоне спецоперации. После смерти Пригожина 23 августа в Кремле заявили, что ЧВК «Вагнер» больше нет.
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