Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» присоединились к Кадырову

Алаудинов: бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» стали массово вступать в «Ахмат»
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Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» стали массово присоединяться к «Ахмату», заявил Апти Алаудинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывшие военные ЧВК «Вагнер» стали массово присоединяться к спецназу «Ахмат», который принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов.

«Раньше переходили. Но сейчас, по сути своей, пошло массовое пополнение. Они пошли в разные отряды», — заявил Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в «Ахмате» уважительно относятся к ЧВК «Вагнер».

После летнего мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина бойцам его отряда предложили заключить контракты с Минобороны РФ. В таком случае они смогли бы остаться в зоне спецоперации. После смерти Пригожина 23 августа в Кремле заявили, что ЧВК «Вагнер» больше нет.

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Бывшие военные ЧВК «Вагнер» стали массово присоединяться к спецназу «Ахмат», который принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов. «Раньше переходили. Но сейчас, по сути своей, пошло массовое пополнение. Они пошли в разные отряды», — заявил Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в «Ахмате» уважительно относятся к ЧВК «Вагнер». После летнего мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина бойцам его отряда предложили заключить контракты с Минобороны РФ. В таком случае они смогли бы остаться в зоне спецоперации. После смерти Пригожина 23 августа в Кремле заявили, что ЧВК «Вагнер» больше нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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