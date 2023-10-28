Повышение пенсий и новые выплаты: что ждет россиян в ноябре

С 1 ноября в России пересчитают пенсии шахтерам и летчикам

28 октября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Правительство подготовило ряд изменений в ноябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 ноября в России пересчитают пенсии шахтерам и летчикам, новые стипендии появятся у аспирантов. URA.RU рассказывает об изменениях и нововведениях в российском законодательстве. Шахтерам и летчикам увеличат пенсии Перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии ждет работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Им прибавка положена в связи с тяжелыми и напряженными условиями труда. Аспиранты смогут получать персональные стипендии Для аспирантов-очников Физического института им. П.Н. Лебедева появятся персональные стипендии. Выплаты будет назначать Минобрнауки на конкурсной основе. Размер стипендии составит 20 тысяч рублей ежемесячно. Будет упрощено внесудебное банкротство Граждане, у которых единственным доходом являются социальные выплаты, смогут начать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга. Эта же норма касается пенсионеров. Также будет повышен максимальный размер долга для внесудебного банкротства с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Одновременно с этим, снизится минимальный лимит задолженности — с 50 до 25 тысяч рублей. Появится реестр технологических компаний В России будут введен реестр малых технологических компаний. Данный реестр будет работать в рамках государственной информационной системы «Экономика», оператором которой является Минэкономразвития РФ. Это позволит компаниям получать меры государственной поддержки. Призывная кампания стартует на Крайнем Севере В отдельных районах Крайнего Севера начнется осенний призыв в армию. Из-за особенностей климата призывная кампания здесь проходит с 1 ноября по 31 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 ноября в России пересчитают пенсии шахтерам и летчикам, новые стипендии появятся у аспирантов. URA.RU рассказывает об изменениях и нововведениях в российском законодательстве. Перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии ждет работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Им прибавка положена в связи с тяжелыми и напряженными условиями труда. Для аспирантов-очников Физического института им. П.Н. Лебедева появятся персональные стипендии. Выплаты будет назначать Минобрнауки на конкурсной основе. Размер стипендии составит 20 тысяч рублей ежемесячно. Граждане, у которых единственным доходом являются социальные выплаты, смогут начать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга. Эта же норма касается пенсионеров. Также будет повышен максимальный размер долга для внесудебного банкротства с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Одновременно с этим, снизится минимальный лимит задолженности — с 50 до 25 тысяч рублей. В России будут введен реестр малых технологических компаний. Данный реестр будет работать в рамках государственной информационной системы «Экономика», оператором которой является Минэкономразвития РФ. Это позволит компаниям получать меры государственной поддержки. В отдельных районах Крайнего Севера начнется осенний призыв в армию. Из-за особенностей климата призывная кампания здесь проходит с 1 ноября по 31 декабря.