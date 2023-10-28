Повышение пенсий и новые выплаты: что ждет россиян в ноябре

С 1 ноября в России пересчитают пенсии шахтерам и летчикам
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Правительство подготовило ряд изменений в ноябре Фото:

С 1 ноября в России пересчитают пенсии шахтерам и летчикам, новые стипендии появятся у аспирантов. URA.RU рассказывает об изменениях и нововведениях в российском законодательстве.

Шахтерам и летчикам увеличат пенсии

Перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии ждет работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Им прибавка положена в связи с тяжелыми и напряженными условиями труда.

Аспиранты смогут получать персональные стипендии

Для аспирантов-очников Физического института им. П.Н. Лебедева появятся персональные стипендии. Выплаты будет назначать Минобрнауки на конкурсной основе. Размер стипендии составит 20 тысяч рублей ежемесячно.

Будет упрощено внесудебное банкротство

Граждане, у которых единственным доходом являются социальные выплаты, смогут начать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга. Эта же норма касается пенсионеров. Также будет повышен максимальный размер долга для внесудебного банкротства с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Одновременно с этим, снизится минимальный лимит задолженности — с 50 до 25 тысяч рублей.

Появится реестр технологических компаний

В России будут введен реестр малых технологических компаний. Данный реестр будет работать в рамках государственной информационной системы «Экономика», оператором которой является Минэкономразвития РФ. Это позволит компаниям получать меры государственной поддержки.

Призывная кампания стартует на Крайнем Севере

В отдельных районах Крайнего Севера начнется осенний призыв в армию. Из-за особенностей климата призывная кампания здесь проходит с 1 ноября по 31 декабря.

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С 1 ноября в России пересчитают пенсии шахтерам и летчикам, новые стипендии появятся у аспирантов. URA.RU рассказывает об изменениях и нововведениях в российском законодательстве. Перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии ждет работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Им прибавка положена в связи с тяжелыми и напряженными условиями труда. Для аспирантов-очников Физического института им. П.Н. Лебедева появятся персональные стипендии. Выплаты будет назначать Минобрнауки на конкурсной основе. Размер стипендии составит 20 тысяч рублей ежемесячно. Граждане, у которых единственным доходом являются социальные выплаты, смогут начать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания с них долга. Эта же норма касается пенсионеров. Также будет повышен максимальный размер долга для внесудебного банкротства с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Одновременно с этим, снизится минимальный лимит задолженности — с 50 до 25 тысяч рублей. В России будут введен реестр малых технологических компаний. Данный реестр будет работать в рамках государственной информационной системы «Экономика», оператором которой является Минэкономразвития РФ. Это позволит компаниям получать меры государственной поддержки. В отдельных районах Крайнего Севера начнется осенний призыв в армию. Из-за особенностей климата призывная кампания здесь проходит с 1 ноября по 31 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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