Израиль начал новую фазу военных действий

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, дым, вертолет, война, военные действия
Военные ЦАХАЛ вторглись в сектор Газа 27 октября Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к новой фазе военных действий. Об этом заявил глава ЦАХАЛ Йоав Галант.

«Начинается новая фаза военных действий, они будут продолжаться до получения дальнейших указов. Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась», — доложил Йоав Галант, его слова передает израильское агентство Ynet.

Израиль начал наземную операцию 27 октября. 28 числа ЦАХАЛ стал наносить удары по военной инфрастуктуре «Хезболлы» в Ливане.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к новой фазе военных действий. Об этом заявил глава ЦАХАЛ Йоав Галант. «Начинается новая фаза военных действий, они будут продолжаться до получения дальнейших указов. Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась», — доложил Йоав Галант, его слова передает израильское агентство Ynet. Израиль начал наземную операцию 27 октября. 28 числа ЦАХАЛ стал наносить удары по военной инфрастуктуре «Хезболлы» в Ливане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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