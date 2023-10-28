Израиль начал новую фазу военных действий

Военные ЦАХАЛ вторглись в сектор Газа 27 октября
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к новой фазе военных действий. Об этом заявил глава ЦАХАЛ Йоав Галант.
«Начинается новая фаза военных действий, они будут продолжаться до получения дальнейших указов. Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась», — доложил Йоав Галант, его слова передает израильское агентство
Израиль начал наземную операцию 27 октября. 28 числа ЦАХАЛ стал наносить удары по военной инфрастуктуре «Хезболлы» в Ливане.
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