Эрдоган уличил в лицемерии тех, кто поддерживает Украину

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Реджеп Эрдоган заявил, что страны Запада больше заинтересованы Украиной, а не Ближним Востоком Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Страны, которые стали поддерживать Украину после начала спецоперации России, — лицемеры. Так президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган на пропалестинском митинге прокомментировал разное отношение Запада к конфликту на Украине и на Ближнем Востоке.

«Те, кто проливал „крокодиловы слезы“ по мирным жителям, убитым вчера в украинско-российском конфликте, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа», — высказался Реджеп Эрдоган. Телеканал AHABER в прямом эфире следит за митингом в Турции, в котором участвует и президент страны.

Также Эрдоган заявил, что Турция признает Израиль военным преступником. К тому же он обратился к странам Запада с призывом, чтобы те не развязали конфликт между христианами и мусульманами во всем мире.

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Страны, которые стали поддерживать Украину после начала спецоперации России, — лицемеры. Так президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган на пропалестинском митинге прокомментировал разное отношение Запада к конфликту на Украине и на Ближнем Востоке. «Те, кто проливал „крокодиловы слезы“ по мирным жителям, убитым вчера в украинско-российском конфликте, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа», — высказался Реджеп Эрдоган. Телеканал AHABER в прямом эфире следит за митингом в Турции, в котором участвует и президент страны. Также Эрдоган заявил, что Турция признает Израиль военным преступником. К тому же он обратился к странам Запада с призывом, чтобы те не развязали конфликт между христианами и мусульманами во всем мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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