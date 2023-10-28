Эрдоган уличил в лицемерии тех, кто поддерживает Украину

Страны, которые стали поддерживать Украину после начала спецоперации России, — лицемеры. Так президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган на пропалестинском митинге прокомментировал разное отношение Запада к конфликту на Украине и на Ближнем Востоке.
«Те, кто проливал „крокодиловы слезы“ по мирным жителям, убитым вчера в украинско-российском конфликте, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа», — высказался Реджеп Эрдоган. Телеканал AHABER в прямом эфире следит за митингом в Турции, в котором участвует и президент страны.
Страны, которые стали поддерживать Украину после начала спецоперации России, — лицемеры. Так президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган на пропалестинском митинге прокомментировал разное отношение Запада к конфликту на Украине и на Ближнем Востоке. «Те, кто проливал „крокодиловы слезы“ по мирным жителям, убитым вчера в украинско-российском конфликте, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа», — высказался Реджеп Эрдоган. Телеканал AHABER в прямом эфире следит за митингом в Турции, в котором участвует и президент страны. Также Эрдоган заявил, что Турция признает Израиль военным преступником. К тому же он обратился к странам Запада с призывом, чтобы те не развязали конфликт между христианами и мусульманами во всем мире.