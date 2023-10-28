28 октября 2023

Солдаты ВСУ пожаловались на пренебрежительное отношение от Запада

BI: украинские солдаты считают отношение Запада к ним несправедливым
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Солдаты ВСУ отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха Фото:
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Солдаты ВСУ отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха, считая что запад пренебрегает их жизнями. Об этом сообщила аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг.

«Мы не можем продолжать без поддержки с воздуха. Вы не можете просить нас об этом», — приводит слова военных Мелинда Хэринг в Businness Insider. Это порождает разговоры о пренебрежительном отношении западных стран к жизням украинских солдат.

Кроме того все больше негативных настроений солдат ВСУ к украинскому обществу. Военные считают, что люди на гражданке недостаточно серьезно относится к происходящему конфликту, сравнивая свои лишения с тем как наслаждаются жизнью в тылу.

Ранее сообщалось, что под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Об этом рассказал боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

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Солдаты ВСУ отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха, считая что запад пренебрегает их жизнями. Об этом сообщила аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг. «Мы не можем продолжать без поддержки с воздуха. Вы не можете просить нас об этом», — приводит слова военных Мелинда Хэринг в Businness Insider. Это порождает разговоры о пренебрежительном отношении западных стран к жизням украинских солдат. Кроме того все больше негативных настроений солдат ВСУ к украинскому обществу. Военные считают, что люди на гражданке недостаточно серьезно относится к происходящему конфликту, сравнивая свои лишения с тем как наслаждаются жизнью в тылу. Ранее сообщалось, что под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Об этом рассказал боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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