Солдаты ВСУ отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха, считая что запад пренебрегает их жизнями. Об этом сообщила аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг.
«Мы не можем продолжать без поддержки с воздуха. Вы не можете просить нас об этом», — приводит слова военных Мелинда Хэринг в Businness Insider. Это порождает разговоры о пренебрежительном отношении западных стран к жизням украинских солдат.
Кроме того все больше негативных настроений солдат ВСУ к украинскому обществу. Военные считают, что люди на гражданке недостаточно серьезно относится к происходящему конфликту, сравнивая свои лишения с тем как наслаждаются жизнью в тылу.
Ранее сообщалось, что под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Об этом рассказал боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.
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