Солдаты ВСУ пожаловались на пренебрежительное отношение от Запада

BI: украинские солдаты считают отношение Запада к ним несправедливым

29 октября 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха, считая что запад пренебрегает их жизнями. Об этом сообщила аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг. «Мы не можем продолжать без поддержки с воздуха. Вы не можете просить нас об этом», — приводит слова военных Мелинда Хэринг в Businness Insider. Это порождает разговоры о пренебрежительном отношении западных стран к жизням украинских солдат. Кроме того все больше негативных настроений солдат ВСУ к украинскому обществу. Военные считают, что люди на гражданке недостаточно серьезно относится к происходящему конфликту, сравнивая свои лишения с тем как наслаждаются жизнью в тылу. Ранее сообщалось, что под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Об этом рассказал боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

Солдаты ВСУ отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха, считая что запад пренебрегает их жизнями. Об этом сообщила аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг. «Мы не можем продолжать без поддержки с воздуха. Вы не можете просить нас об этом», — приводит слова военных Мелинда Хэринг в Businness Insider. Это порождает разговоры о пренебрежительном отношении западных стран к жизням украинских солдат. Кроме того все больше негативных настроений солдат ВСУ к украинскому обществу. Военные считают, что люди на гражданке недостаточно серьезно относится к происходящему конфликту, сравнивая свои лишения с тем как наслаждаются жизнью в тылу. Ранее сообщалось, что под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Об этом рассказал боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.