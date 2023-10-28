Под Купянском шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам

28 октября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Украинские военные заявили, что хотят жить, поэтому сдаются Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Об этом рассказал боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. «Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», — рассказал он в беседе с РИА Новости. Сами пленные заявили, что приняли такое решение, когда бойцы ВС РФ зашли на их позиции, и добавили: «Жить хотим». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последние четыре недели все чаще наблюдаются случаи, когда украинцы добровольно складывают оружие из-за плохого психологического состояния. Также в Минобороны отметили, что наиболее низкий моральный дух наблюдается у ВСУ на западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях.

Под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Об этом рассказал боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. «Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», — рассказал он в беседе с РИА Новости. Сами пленные заявили, что приняли такое решение, когда бойцы ВС РФ зашли на их позиции, и добавили: «Жить хотим». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последние четыре недели все чаще наблюдаются случаи, когда украинцы добровольно складывают оружие из-за плохого психологического состояния. Также в Минобороны отметили, что наиболее низкий моральный дух наблюдается у ВСУ на западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях.