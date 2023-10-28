Под Купянском шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Украинские военные заявили, что хотят жить, поэтому сдаются Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Об этом рассказал боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

«Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», — рассказал он в беседе с РИА Новости. Сами пленные заявили, что приняли такое решение, когда бойцы ВС РФ зашли на их позиции, и добавили: «Жить хотим».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последние четыре недели все чаще наблюдаются случаи, когда украинцы добровольно складывают оружие из-за плохого психологического состояния. Также в Минобороны отметили, что наиболее низкий моральный дух наблюдается у ВСУ на западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях.

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Под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен. Об этом рассказал боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. «Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», — рассказал он в беседе с РИА Новости. Сами пленные заявили, что приняли такое решение, когда бойцы ВС РФ зашли на их позиции, и добавили: «Жить хотим». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последние четыре недели все чаще наблюдаются случаи, когда украинцы добровольно складывают оружие из-за плохого психологического состояния. Также в Минобороны отметили, что наиболее низкий моральный дух наблюдается у ВСУ на западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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