Движение автотранспорта по Крымскому мосту закрыли с двух сторон

Причины перекрытия движения по Крымскому мосту не сообщили
Движение по Крымскому мосту перекрыли со стороны Тамани. Ранее сообщалось о перекрытии движения со стороны Керчи.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыто», — сообщил официальный
Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту со стороны Керчи приостановлено. Причины закрытия также не указали.
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