Движение автотранспорта по Крымскому мосту закрыли с двух сторон

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Причины перекрытия движения по Крымскому мосту не сообщили
Причины перекрытия движения по Крымскому мосту не сообщили Фото:

Движение по Крымскому мосту перекрыли со стороны Тамани. Ранее сообщалось о перекрытии движения со стороны Керчи.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыто», — сообщил официальный информцентр в своем telegram-канале. Там не объяснили причины закрытия. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту со стороны Керчи приостановлено. Причины закрытия также не указали.

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Движение по Крымскому мосту перекрыли со стороны Тамани. Ранее сообщалось о перекрытии движения со стороны Керчи. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыто», — сообщил официальный информцентр в своем telegram-канале. Там не объяснили причины закрытия. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников. Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту со стороны Керчи приостановлено. Причины закрытия также не указали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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