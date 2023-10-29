Шольц ищет замену российскому газу в Африке

Германия надеется наладить поставки газа из Нигерии, именно в этой стране находится больше всего голубого топлива на всем африканском континенте. Об этом заявил в преддверии визита в африканское государство канцлер ФРГ Олаф Шольц. На данный момент Германия продолжает закупать газ у России несмотря на введенные санкции.
«Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — заявил Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch. При этом Шольц отметил, что конкретные объемы поставок будут определены после переговоров. В Африку Шольц полетит 29 октября.
Германия надеется наладить поставки газа из Нигерии, именно в этой стране находится больше всего голубого топлива на всем африканском континенте. Об этом заявил в преддверии визита в африканское государство канцлер ФРГ Олаф Шольц. На данный момент Германия продолжает закупать газ у России несмотря на введенные санкции. «Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — заявил Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch. При этом Шольц отметил, что конкретные объемы поставок будут определены после переговоров. В Африку Шольц полетит 29 октября. Германия усилила санкционное давление на Россию после начала спецоперации. Страна отказалась от газа, но стала закупать СПГ, уголь и нефть из РФ. При этом в 2022 году один из крупнейших немецких импортеров российского газа Verbundnetz Gas сообщил, что готов покупать ресурсы за рубли.