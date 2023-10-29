Шольц ищет замену российскому газу в Африке

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Bergmann, Олаф Шольц
Олаф Шольц хочет, чтобы Германия полностью отказалась от газа из РФ Фото:
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Германия надеется наладить поставки газа из Нигерии, именно в этой стране находится больше всего голубого топлива на всем африканском континенте. Об этом заявил в преддверии визита в африканское государство канцлер ФРГ Олаф Шольц. На данный момент Германия продолжает закупать газ у России несмотря на введенные санкции.

«Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — заявил Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch. При этом Шольц отметил, что конкретные объемы поставок будут определены после переговоров. В Африку Шольц полетит 29 октября.

Германия усилила санкционное давление на Россию после начала спецоперации. Страна отказалась от газа, но стала закупать СПГ, уголь и нефть из РФ. При этом в 2022 году один из крупнейших немецких импортеров российского газа Verbundnetz Gas сообщил, что готов покупать ресурсы за рубли.

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Германия надеется наладить поставки газа из Нигерии, именно в этой стране находится больше всего голубого топлива на всем африканском континенте. Об этом заявил в преддверии визита в африканское государство канцлер ФРГ Олаф Шольц. На данный момент Германия продолжает закупать газ у России несмотря на введенные санкции. «Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — заявил Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch. При этом Шольц отметил, что конкретные объемы поставок будут определены после переговоров. В Африку Шольц полетит 29 октября. Германия усилила санкционное давление на Россию после начала спецоперации. Страна отказалась от газа, но стала закупать СПГ, уголь и нефть из РФ. При этом в 2022 году один из крупнейших немецких импортеров российского газа Verbundnetz Gas сообщил, что готов покупать ресурсы за рубли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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