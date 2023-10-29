В Коми осложнилась ситуация с пожаром на резервуаре с нефтью. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Огнеборцы тушат пожар в Коми, который уже перекинулся на второй резервуар Фото:

Пожар резервуара в Коми перекинулся на соседний, в котором также есть нефть. Об этом сообщила Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Киселевич Екатерина.

«Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров», — написала Киселевич Екатерина в своем telegram-канале. По ее словам, угрозы нет — нефтепровод находится под землей. Резервуары, которые стоят рядом с пожаром, наполнены водой.

В Коми горят резервуары на территориально-производственном предприятии (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». По предварительным данным, погиб один человек, два пострадали.

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Пожар резервуара в Коми перекинулся на соседний, в котором также есть нефть. Об этом сообщила Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Киселевич Екатерина. «Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров», — написала Киселевич Екатерина в своем telegram-канале. По ее словам, угрозы нет — нефтепровод находится под землей. Резервуары, которые стоят рядом с пожаром, наполнены водой. В Коми горят резервуары на территориально-производственном предприятии (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». По предварительным данным, погиб один человек, два пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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