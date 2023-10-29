В Коми осложнилась ситуация с пожаром на резервуаре с нефтью. Видео

29 октября 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Огнеборцы тушат пожар в Коми, который уже перекинулся на второй резервуар Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Пожар резервуара в Коми перекинулся на соседний, в котором также есть нефть. Об этом сообщила Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Киселевич Екатерина. «Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров», — написала Киселевич Екатерина в своем telegram-канале . По ее словам, угрозы нет — нефтепровод находится под землей. Резервуары, которые стоят рядом с пожаром, наполнены водой. В Коми горят резервуары на территориально-производственном предприятии (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». По предварительным данным, погиб один человек, два пострадали.

Пожар резервуара в Коми перекинулся на соседний, в котором также есть нефть. Об этом сообщила Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Киселевич Екатерина. «Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров», — написала Киселевич Екатерина в своем telegram-канале. По ее словам, угрозы нет — нефтепровод находится под землей. Резервуары, которые стоят рядом с пожаром, наполнены водой. В Коми горят резервуары на территориально-производственном предприятии (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». По предварительным данным, погиб один человек, два пострадали.