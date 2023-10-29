ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника

ВСУ нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное Троицкого района ЛНР. Как сообщает администрация района, в это время в учебном заведении находилось около двадцати детей и их родители. Жертв удалось избежать чудом.
«Во время детского праздника боевики обстреляли Новочервоновский учебно-воспитательный комплекс. Боеприпас упал в десяти метрах от здания школы. После него осталась воронка глубиной около трех метров и диаметром пять метров», —
Погибших и пострадавших нет, но зданию нанесен значительный урон: выбиты 37 окон и входные двери. Восстановление школы взяла под свой контроль глава Троицкого района ЛНР Лариса Резникова.
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