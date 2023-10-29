ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника

29 октября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Школа подверглась атаке во время детского праздника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное Троицкого района ЛНР. Как сообщает администрация района, в это время в учебном заведении находилось около двадцати детей и их родители. Жертв удалось избежать чудом. «Во время детского праздника боевики обстреляли Новочервоновский учебно-воспитательный комплекс. Боеприпас упал в десяти метрах от здания школы. После него осталась воронка глубиной около трех метров и диаметром пять метров», — сообщает пресс-служба администрации района в своем telegram-канале. Погибших и пострадавших нет, но зданию нанесен значительный урон: выбиты 37 окон и входные двери. Восстановление школы взяла под свой контроль глава Троицкого района ЛНР Лариса Резникова.

ВСУ нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное Троицкого района ЛНР. Как сообщает администрация района, в это время в учебном заведении находилось около двадцати детей и их родители. Жертв удалось избежать чудом. «Во время детского праздника боевики обстреляли Новочервоновский учебно-воспитательный комплекс. Боеприпас упал в десяти метрах от здания школы. После него осталась воронка глубиной около трех метров и диаметром пять метров», — сообщает пресс-служба администрации района в своем telegram-канале. Погибших и пострадавших нет, но зданию нанесен значительный урон: выбиты 37 окон и входные двери. Восстановление школы взяла под свой контроль глава Троицкого района ЛНР Лариса Резникова.