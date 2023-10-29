ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника

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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Школа подверглась атаке во время детского праздника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное Троицкого района ЛНР. Как сообщает администрация района, в это время в учебном заведении находилось около двадцати детей и их родители. Жертв удалось избежать чудом.

«Во время детского праздника боевики обстреляли Новочервоновский учебно-воспитательный комплекс. Боеприпас упал в десяти метрах от здания школы. После него осталась воронка глубиной около трех метров и диаметром пять метров», — сообщает пресс-служба администрации района в своем telegram-канале.

Погибших и пострадавших нет, но зданию нанесен значительный урон: выбиты 37 окон и входные двери. Восстановление школы взяла под свой контроль глава Троицкого района ЛНР Лариса Резникова.

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ВСУ нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное Троицкого района ЛНР. Как сообщает администрация района, в это время в учебном заведении находилось около двадцати детей и их родители. Жертв удалось избежать чудом. «Во время детского праздника боевики обстреляли Новочервоновский учебно-воспитательный комплекс. Боеприпас упал в десяти метрах от здания школы. После него осталась воронка глубиной около трех метров и диаметром пять метров», — сообщает пресс-служба администрации района в своем telegram-канале. Погибших и пострадавших нет, но зданию нанесен значительный урон: выбиты 37 окон и входные двери. Восстановление школы взяла под свой контроль глава Троицкого района ЛНР Лариса Резникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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