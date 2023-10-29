29 октября 2023

Израиль начал следить за беспорядками в аэропорту Махачкалы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, полиция, силовые структуры, правоохранительные органы, оцепление, омон, шеренга
Израиль надеется, что правоохранительные органы РФ обеспечат гражданам защиту Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Власти Израиля следят за развитием событий в аэропорту Махачкалы, где проходят протесты. Они надеются, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев», — с документом ознакомились журналисты ТАСС.

По их словам, в заявлении отмечается, что представители Израиля со всей серьезностью относятся к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям. В связи с этим сейчас посол Израиля в России Алекс Бен Цви работает с властями РФ над обеспечением безопасности людей.

Ранее в Махачкале закрыли аэропорт из-за беспорядков, которые устроили протестующие в связи с прибытием рейса из Израиля. ГУ МВД ПО СКОФ уведомило, что всех участников митингов будут отслеживать и привлекать к ответственности. Член СПЧ Александр Брод сообщил, что обеспокоен попытками провокаций на национальной почве в республике Дагестан. Он считает, что чрезвычайно важно, чтобы эти провокации оперативно осудили власти, передает РАПСИ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Израиля следят за развитием событий в аэропорту Махачкалы, где проходят протесты. Они надеются, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. «Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев», — с документом ознакомились журналисты ТАСС. По их словам, в заявлении отмечается, что представители Израиля со всей серьезностью относятся к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям. В связи с этим сейчас посол Израиля в России Алекс Бен Цви работает с властями РФ над обеспечением безопасности людей. Ранее в Махачкале закрыли аэропорт из-за беспорядков, которые устроили протестующие в связи с прибытием рейса из Израиля. ГУ МВД ПО СКОФ уведомило, что всех участников митингов будут отслеживать и привлекать к ответственности. Член СПЧ Александр Брод сообщил, что обеспокоен попытками провокаций на национальной почве в республике Дагестан. Он считает, что чрезвычайно важно, чтобы эти провокации оперативно осудили власти, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...