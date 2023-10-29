Израиль начал следить за беспорядками в аэропорту Махачкалы

30 октября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Израиль надеется, что правоохранительные органы РФ обеспечат гражданам защиту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Власти Израиля следят за развитием событий в аэропорту Махачкалы, где проходят протесты. Они надеются, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. «Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев», — с документом ознакомились журналисты ТАСС. По их словам, в заявлении отмечается, что представители Израиля со всей серьезностью относятся к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям. В связи с этим сейчас посол Израиля в России Алекс Бен Цви работает с властями РФ над обеспечением безопасности людей. Ранее в Махачкале закрыли аэропорт из-за беспорядков, которые устроили протестующие в связи с прибытием рейса из Израиля. ГУ МВД ПО СКОФ уведомило, что всех участников митингов будут отслеживать и привлекать к ответственности. Член СПЧ Александр Брод сообщил, что обеспокоен попытками провокаций на национальной почве в республике Дагестан. Он считает, что чрезвычайно важно, чтобы эти провокации оперативно осудили власти, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Израиля следят за развитием событий в аэропорту Махачкалы, где проходят протесты. Они надеются, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. «Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев», — с документом ознакомились журналисты ТАСС. По их словам, в заявлении отмечается, что представители Израиля со всей серьезностью относятся к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям. В связи с этим сейчас посол Израиля в России Алекс Бен Цви работает с властями РФ над обеспечением безопасности людей. Ранее в Махачкале закрыли аэропорт из-за беспорядков, которые устроили протестующие в связи с прибытием рейса из Израиля. ГУ МВД ПО СКОФ уведомило, что всех участников митингов будут отслеживать и привлекать к ответственности. Член СПЧ Александр Брод сообщил, что обеспокоен попытками провокаций на национальной почве в республике Дагестан. Он считает, что чрезвычайно важно, чтобы эти провокации оперативно осудили власти, передает РАПСИ.