Израиль начал следить за беспорядками в аэропорту Махачкалы

Власти Израиля следят за развитием событий в аэропорту Махачкалы, где проходят протесты. Они надеются, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям защиту. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
«Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев», — с документом ознакомились журналисты ТАСС.
По их словам, в заявлении отмечается, что представители Израиля со всей серьезностью относятся к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям. В связи с этим сейчас посол Израиля в России Алекс Бен Цви работает с властями РФ над обеспечением безопасности людей.
Ранее в Махачкале закрыли аэропорт из-за беспорядков, которые устроили протестующие в связи с прибытием рейса из Израиля. ГУ МВД ПО СКОФ уведомило, что всех участников митингов будут отслеживать и привлекать к ответственности. Член СПЧ Александр Брод сообщил, что обеспокоен попытками провокаций на национальной почве в республике Дагестан. Он считает, что чрезвычайно важно, чтобы эти провокации оперативно осудили власти, передает РАПСИ.
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