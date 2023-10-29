29 октября 2023

В зоне спецоперации начал работать новый вид транспорта

Первый санитарный поезд начал работать в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Навесной мост, Омский переулок 12. Курган , жд, поезд, работник жд, жд состав
В зоне СВО начали работать специальные медицинские поезда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции начал работать первый военно-санитарный поезд. Фактически это мобильное отделение реанимации, которое можно развернуть рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны РФ.

«В зоне специальной военной операции начинают действовать медицинские поезда. <…> Фактически это мобильное реанимационное отделение, которое можно развернуть рядом с наиболее активными участками линии боевого соприкосновения», — пишут «Известия».

Поезда оснащены операционными и палатами реанимации, современными системами связи, также оборудованием для вертолетных площадок. Введение таких поездов в зону СВО должно обеспечит скорую помощь раненым и их эвакуацию. Отправка такого поезда может указывать на активизацию боевых действий с российской стороны в скором времени, считают эксперты. Раньше медицинские поезда лишь эвакуировали раненых из Ростова-на-Дону в тыловые госпитали.

Ранее советник Пушилина назвал срок победы России над Украиной. Украина из-за продвижения армии России может капитулировать к весне. Об этом заявил Ян Гагин. По его словам, на ситуацию повлияют кризис призывного возраста на Украине и снижение поставок западного оружия.

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В зоне проведения специальной военной операции начал работать первый военно-санитарный поезд. Фактически это мобильное отделение реанимации, которое можно развернуть рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны РФ. «В зоне специальной военной операции начинают действовать медицинские поезда. <…> Фактически это мобильное реанимационное отделение, которое можно развернуть рядом с наиболее активными участками линии боевого соприкосновения», — пишут «Известия». Поезда оснащены операционными и палатами реанимации, современными системами связи, также оборудованием для вертолетных площадок. Введение таких поездов в зону СВО должно обеспечит скорую помощь раненым и их эвакуацию. Отправка такого поезда может указывать на активизацию боевых действий с российской стороны в скором времени, считают эксперты. Раньше медицинские поезда лишь эвакуировали раненых из Ростова-на-Дону в тыловые госпитали. Ранее советник Пушилина назвал срок победы России над Украиной. Украина из-за продвижения армии России может капитулировать к весне. Об этом заявил Ян Гагин. По его словам, на ситуацию повлияют кризис призывного возраста на Украине и снижение поставок западного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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