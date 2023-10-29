В зоне спецоперации начал работать новый вид транспорта

В зоне проведения специальной военной операции начал работать первый военно-санитарный поезд. Фактически это мобильное отделение реанимации, которое можно развернуть рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны РФ.
«В зоне специальной военной операции начинают действовать медицинские поезда. <…> Фактически это мобильное реанимационное отделение, которое можно развернуть рядом с наиболее активными участками линии боевого соприкосновения», — пишут «Известия».
Поезда оснащены операционными и палатами реанимации, современными системами связи, также оборудованием для вертолетных площадок. Введение таких поездов в зону СВО должно обеспечит скорую помощь раненым и их эвакуацию. Отправка такого поезда может указывать на активизацию боевых действий с российской стороны в скором времени, считают эксперты. Раньше медицинские поезда лишь эвакуировали раненых из Ростова-на-Дону в тыловые госпитали.
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