В зоне спецоперации начал работать новый вид транспорта

Первый санитарный поезд начал работать в зоне СВО

30 октября 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

В зоне СВО начали работать специальные медицинские поезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения специальной военной операции начал работать первый военно-санитарный поезд. Фактически это мобильное отделение реанимации, которое можно развернуть рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны РФ. «В зоне специальной военной операции начинают действовать медицинские поезда. <…> Фактически это мобильное реанимационное отделение, которое можно развернуть рядом с наиболее активными участками линии боевого соприкосновения», — пишут «Известия». Поезда оснащены операционными и палатами реанимации, современными системами связи, также оборудованием для вертолетных площадок. Введение таких поездов в зону СВО должно обеспечит скорую помощь раненым и их эвакуацию. Отправка такого поезда может указывать на активизацию боевых действий с российской стороны в скором времени, считают эксперты. Раньше медицинские поезда лишь эвакуировали раненых из Ростова-на-Дону в тыловые госпитали. Ранее советник Пушилина назвал срок победы России над Украиной. Украина из-за продвижения армии России может капитулировать к весне. Об этом заявил Ян Гагин. По его словам, на ситуацию повлияют кризис призывного возраста на Украине и снижение поставок западного оружия.

В зоне проведения специальной военной операции начал работать первый военно-санитарный поезд. Фактически это мобильное отделение реанимации, которое можно развернуть рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны РФ. «В зоне специальной военной операции начинают действовать медицинские поезда. <…> Фактически это мобильное реанимационное отделение, которое можно развернуть рядом с наиболее активными участками линии боевого соприкосновения», — пишут «Известия». Поезда оснащены операционными и палатами реанимации, современными системами связи, также оборудованием для вертолетных площадок. Введение таких поездов в зону СВО должно обеспечит скорую помощь раненым и их эвакуацию. Отправка такого поезда может указывать на активизацию боевых действий с российской стороны в скором времени, считают эксперты. Раньше медицинские поезда лишь эвакуировали раненых из Ростова-на-Дону в тыловые госпитали. Ранее советник Пушилина назвал срок победы России над Украиной. Украина из-за продвижения армии России может капитулировать к весне. Об этом заявил Ян Гагин. По его словам, на ситуацию повлияют кризис призывного возраста на Украине и снижение поставок западного оружия.