На трассе Екатеринбург — Тюмень в аварии пострадали четыре человека

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Приезд зам главы МЧС Супруновского Анатолия. Курган, первая медпомощь, первая медецинская помощь, скорая помощь, дорожная реанимация
На трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали четыре человека Фото:

На 184-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись две машины. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП, в результате которого травмированы четыре человека. В их числе двое детей. По предварительным данным, на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель Opel столкнулся с попутно двигавшейся Lada Largus, водитель которой не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. В результате аварии были травмированы водитель и пассажиры автомашины Lada, в числе которых двое несовершеннолетних», — передают слова пресс-службы журналисты ТАСС.

По их словам, скорая помощь оказала пострадавшим необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД призвали автомобилистов ограничить поездки из-за сильного снегопада.

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На 184-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись две машины. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП, в результате которого травмированы четыре человека. В их числе двое детей. По предварительным данным, на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель Opel столкнулся с попутно двигавшейся Lada Largus, водитель которой не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. В результате аварии были травмированы водитель и пассажиры автомашины Lada, в числе которых двое несовершеннолетних», — передают слова пресс-службы журналисты ТАСС. По их словам, скорая помощь оказала пострадавшим необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД призвали автомобилистов ограничить поездки из-за сильного снегопада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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