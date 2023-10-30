На трассе Екатеринбург — Тюмень в аварии пострадали четыре человека

На трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали четыре человека Фото: Владислав Грозный © URA.RU

На 184-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись две машины. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП, в результате которого травмированы четыре человека. В их числе двое детей. По предварительным данным, на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель Opel столкнулся с попутно двигавшейся Lada Largus, водитель которой не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. В результате аварии были травмированы водитель и пассажиры автомашины Lada, в числе которых двое несовершеннолетних», — передают слова пресс-службы журналисты ТАСС.

По их словам, скорая помощь оказала пострадавшим необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД призвали автомобилистов ограничить поездки из-за сильного снегопада.