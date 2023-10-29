29 октября 2023

TS: на Украине из-за усталости от конфликта распространился алкоголизм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, алкоголизм, выпивка, граненый стакан, собутыльник
Из-за усталости от конфликта на Украине распространился алкоголизм Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Психическое состояние оставшихся на Украине граждан вызывает серьезные опасения из-за распространения алкоголизма. Об этом заявил бывший сотрудник дипмиссии Венгрии в Японии Балинт Коша.

«Повсюду на Украине я чувствую запах алкоголя. В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно. Меня сильно беспокоит психическое состояние оставшихся в стране украинцев», — рассказал Коша изданию Tokyo Shimbun.

По словам экс-сотрудника венгерского посольства, Закарпатская область и до начала спецоперации была бедным районом, но с началом украинского конфликта все больше семей, живущих здесь, «с трудом сводят концы с концами». «Когда в сентябре начался новый учебный год, в класс из 20 человек было зачислено всего несколько детей, некоторые классы вообще были ликвидированы», — отметил он.

Ранее испанская газета El Pais написала, что Украина не сможет добиться успехов на поле боя в 2024 году из-за дефицита боеприпасов и военных. По мнению издания, основанном на сообщении военных экспертов, дефицит носит не только краткосрочный характер — ограничения продлятся минимум год.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Психическое состояние оставшихся на Украине граждан вызывает серьезные опасения из-за распространения алкоголизма. Об этом заявил бывший сотрудник дипмиссии Венгрии в Японии Балинт Коша. «Повсюду на Украине я чувствую запах алкоголя. В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно. Меня сильно беспокоит психическое состояние оставшихся в стране украинцев», — рассказал Коша изданию Tokyo Shimbun. По словам экс-сотрудника венгерского посольства, Закарпатская область и до начала спецоперации была бедным районом, но с началом украинского конфликта все больше семей, живущих здесь, «с трудом сводят концы с концами». «Когда в сентябре начался новый учебный год, в класс из 20 человек было зачислено всего несколько детей, некоторые классы вообще были ликвидированы», — отметил он. Ранее испанская газета El Pais написала, что Украина не сможет добиться успехов на поле боя в 2024 году из-за дефицита боеприпасов и военных. По мнению издания, основанном на сообщении военных экспертов, дефицит носит не только краткосрочный характер — ограничения продлятся минимум год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...