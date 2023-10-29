Times of Israel: Израиль начал проводить операции в секторе Газа по советам США

30 октября 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

Власти Израиля выступают против полномасштабного наземного наступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти Израиля начали проводить точечные наземные операции в секторе Газа по рекомендациям администрации президента Соединенных штатов Америки (США) Джо Байдена. Об этом газете Times of Israel рассказал американский чиновник, пожелавший не называть свое имя. «Администрация Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа, которую в настоящее время проводит ЦАХАЛ в северной части анклава. Власти Израиля тоже выступают против полномасштабного наземного наступления в секторе Газа на данном этапе», — пишет Times of Israel , ссылаясь на слова собеседника. По его словам, наступление может угрожать жизни израильских заложников, которые находятся в секторе Газа. Поэтому Израилю не нужно давление со стороны Вашингтона, чтобы выбрать нынешний военный путь, добавил чиновник. Ранее США призвали Израиль соблюдать законы войны. Для этого нужно использовать американское оружие не для атак по сектору Газа, а для защиты мирных граждан, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. 29 октября Израиль предупредил, а затем ударил по больнице в секторе Газа, где находились более 12 тысяч человек.

Власти Израиля начали проводить точечные наземные операции в секторе Газа по рекомендациям администрации президента Соединенных штатов Америки (США) Джо Байдена. Об этом газете Times of Israel рассказал американский чиновник, пожелавший не называть свое имя. «Администрация Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа, которую в настоящее время проводит ЦАХАЛ в северной части анклава. Власти Израиля тоже выступают против полномасштабного наземного наступления в секторе Газа на данном этапе», — пишет Times of Israel, ссылаясь на слова собеседника. По его словам, наступление может угрожать жизни израильских заложников, которые находятся в секторе Газа. Поэтому Израилю не нужно давление со стороны Вашингтона, чтобы выбрать нынешний военный путь, добавил чиновник. Ранее США призвали Израиль соблюдать законы войны. Для этого нужно использовать американское оружие не для атак по сектору Газа, а для защиты мирных граждан, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. 29 октября Израиль предупредил, а затем ударил по больнице в секторе Газа, где находились более 12 тысяч человек.