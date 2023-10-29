США призвали Израиль соблюдать законы войны

Израиль должен использовать американское оружие не для атак по сектору Газа, а для защиты мирных граждан. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране», — заявил Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC. При этом он отметил, что США продолжат задавать Иерусалиму вопросы относительно того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует воевать.
Ранее часть американского оружия попало в руки движения ХАМАС. Они использовали его для атаки по Израилю, пишет «Царьград». Военный эксперт Иван Коновалов отметил, что украинцы перепродают американское оружие в другие страны ради собственной выгоды.
Израиль должен использовать американское оружие не для атак по сектору Газа, а для защиты мирных граждан. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране», — заявил Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC. При этом он отметил, что США продолжат задавать Иерусалиму вопросы относительно того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует воевать. Ранее часть американского оружия попало в руки движения ХАМАС. Они использовали его для атаки по Израилю, пишет «Царьград». Военный эксперт Иван Коновалов отметил, что украинцы перепродают американское оружие в другие страны ради собственной выгоды. В первые дни войны на Ближнем Востоке США стали наращивать военные поставки в Израиль. Штаты в этом конфликте поддерживают ЦАХАЛ начиная с конца Второй Мировой войны.