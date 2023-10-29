США призвали Израиль соблюдать законы войны

Салливан: оружие США должно использоваться Израилем для защиты мирных граждан
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Джейк Салливан отмечает, что американское оружие в других регионах должно использоваться только для защиты Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль должен использовать американское оружие не для атак по сектору Газа, а для защиты мирных граждан. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране», — заявил Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC. При этом он отметил, что США продолжат задавать Иерусалиму вопросы относительно того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует воевать.

Ранее часть американского оружия попало в руки движения ХАМАС. Они использовали его для атаки по Израилю, пишет «Царьград». Военный эксперт Иван Коновалов отметил, что украинцы перепродают американское оружие в другие страны ради собственной выгоды.

В первые дни войны на Ближнем Востоке США стали наращивать военные поставки в Израиль. Штаты в этом конфликте поддерживают ЦАХАЛ начиная с конца Второй Мировой войны.

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Израиль должен использовать американское оружие не для атак по сектору Газа, а для защиты мирных граждан. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране», — заявил Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC. При этом он отметил, что США продолжат задавать Иерусалиму вопросы относительно того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует воевать. Ранее часть американского оружия попало в руки движения ХАМАС. Они использовали его для атаки по Израилю, пишет «Царьград». Военный эксперт Иван Коновалов отметил, что украинцы перепродают американское оружие в другие страны ради собственной выгоды. В первые дни войны на Ближнем Востоке США стали наращивать военные поставки в Израиль. Штаты в этом конфликте поддерживают ЦАХАЛ начиная с конца Второй Мировой войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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