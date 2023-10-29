29 октября 2023

Юрист назвал выплату от государства, которая резко вырастет в 2024 году

Юрист Соловьев: выплаты по больничному листу вырастут в полтора-два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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В России в 2024 увеличат выплаты по больничному листу в полтора раза Фото:

В России в 2024 увеличат выплаты по больничному листу в полтора раза, а в 2025 году они окажутся вдвое выше нынешних. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«В проекте бюджета Социального фонда заложены уже совсем другие цифры — в 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4100 рублей, а в 2025-м — 5674 рубля», — сказал юрист агентству «Прайм». Эти выплаты не относятся к фонду заработной платы, а также не являются социальными. Поэтапное повышение выплат будет дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав граждан.

Ранее статс-секретарь-замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов говорил, что оформлять оплачиваемые больничные смогут россияне, работающие по гражданско-правовому договору. Также с 1 января этого года в России увеличилась максимальная выплата по больничному. За один день работник с восьмилетним стажем может получить 2 736,99 рублей, если же стаж меньше, то и суммы будут ниже.

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В России в 2024 увеличат выплаты по больничному листу в полтора раза, а в 2025 году они окажутся вдвое выше нынешних. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «В проекте бюджета Социального фонда заложены уже совсем другие цифры — в 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4100 рублей, а в 2025-м — 5674 рубля», — сказал юрист агентству «Прайм». Эти выплаты не относятся к фонду заработной платы, а также не являются социальными. Поэтапное повышение выплат будет дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав граждан. Ранее статс-секретарь-замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов говорил, что оформлять оплачиваемые больничные смогут россияне, работающие по гражданско-правовому договору. Также с 1 января этого года в России увеличилась максимальная выплата по больничному. За один день работник с восьмилетним стажем может получить 2 736,99 рублей, если же стаж меньше, то и суммы будут ниже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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