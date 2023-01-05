Как изменится оформление больничного в 2023 году. Инфографика

06 января 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

После 15 дней на больничном продлить его можно через врачебную комиссию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 2023 года Министерство труда России упростило оформление больничного листа для недавно сменивших работу и изменило по нему выплаты. URA.RU приводит актуальную информацию об оформлении больничного в 2023 году. С 1 января в России увеличилась максимальная выплата по больничному. За один день на больничном работник с восьмилетним (максимальным для полной выплаты больничного) стажем получит 2 736,99 рублей, а за месяц — 84 846,69 рублей.

С 2023 года сотрудник, работающий на новом месте не дольше двух лет, не должен прикладывать к заявлению о закрытии больничного справку о доходах у прошлого работодателя. Теперь при выздоровлении достаточно лишь закрыть больничный лист у врача (при простуде в Московской области это можно сделать и дистанционно), написать заявление и сообщить бухгалтерии номер своего больничного. Процедура стала проще, потому что выплатами начал заниматься Соцфонд России, в который налоговая сама будет передавать всю полученную информацию о зарплате.

Первоначально больничный могут выписать на срок до 15 календарных дней. Продлевать через врачебную комиссию его можно каждые 15 дней, вплоть до десяти месяцев. После этого нужно вернуться на работу или оформить инвалидность.

По просьбе сотрудника, обратившегося ко врачу после конца своего рабочего дня, больничный лист может начать действовать со следующих суток. Однако закрыть больничный задним числом нельзя.

Основание для оформления больничного — не обязательно личная проблема со здоровьем. Им также может стать уход за больным ребенком, взрослым родственником или инвалидом. В таких случаях срок больничного сокращен — от 30 до 120 дней за год.

Больничный рассчитывается исходя из среднего заработка сотрудника за два предыдущих календарных года с любых мест работы. Если он ниже МРОТ — выплаты назначат исходя из его размера в 16242 рубля.

При выплатах больничного учитывается и общий стаж работы. Если человек работал меньше пяти лет — ему будет выплачиваться 60% его среднего заработка, если работал от пяти до восьми лет — 80%, больше восьми лет — 100%.

С 2023 года больничный появится и у фрилансеров — у тех, кто делает свою работу согласно гражданско-правовому договору, договору авторского заказа или отчуждения авторских прав. Для этого их страховые отчисления за прошлый календарный год должны быть больше суммы, выплачиваемой с МРОТ — в 2022 году она составила пять тысяч рублей.

С 2023 года Министерство труда России упростило оформление больничного листа для недавно сменивших работу и изменило по нему выплаты. URA.RU приводит актуальную информацию об оформлении больничного в 2023 году.