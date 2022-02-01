В 2023 году изменятся правила оформления больничных

01 февраля 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Оплачиваемые больничные смогут получать россияне, работающие по договору ГПХ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Оформлять оплачиваемые больничные смогут россияне, работающие по гражданско-правовому договору. Это станет возможно в 2023 году после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый социальный фонд. О реформе заявил статс-секретарь-замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. «С объединением фондов будет введен единый тариф для страховых взносов, и расширится число застрахованных граждан в системе страхования. То есть взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности работодатели должны будут отчислять и за тех работников, которые оформлены по гражданско-правовому договору», — передает «Российская газета». Сейчас работодатели оплачивают больничные только тем работникам, с которыми заключили трудовые отношения. Людям, выполняющим свои обязанности на основе договора ГПХ, больничные пособия не положены. Ранее Минтруд заявил об увеличении ряда детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Так, размер единовременного пособия при рождении малыша увеличится с 18 886,32 рублей до 20 472,77 рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Оформлять оплачиваемые больничные смогут россияне, работающие по гражданско-правовому договору. Это станет возможно в 2023 году после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый социальный фонд. О реформе заявил статс-секретарь-замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. «С объединением фондов будет введен единый тариф для страховых взносов, и расширится число застрахованных граждан в системе страхования. То есть взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности работодатели должны будут отчислять и за тех работников, которые оформлены по гражданско-правовому договору», — передает «Российская газета». Сейчас работодатели оплачивают больничные только тем работникам, с которыми заключили трудовые отношения. Людям, выполняющим свои обязанности на основе договора ГПХ, больничные пособия не положены. Ранее Минтруд заявил об увеличении ряда детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Так, размер единовременного пособия при рождении малыша увеличится с 18 886,32 рублей до 20 472,77 рублей.