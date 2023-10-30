Экс-премьер Украины озвучил условия немедленного визита Зеленского в Москву

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский отправится в Москву только по указу США

30 октября 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский способен вести свою политику только «на каких-то уровнях», передает Николай Азаров Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент Владимир Зеленский отправится в Москву на мирные переговоры, если данное решение примут в США. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Ему (Зеленскому— прим. URA.RU) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“», — заявил Азаров в беседе с «Известиями». По его словам, киевский режим выполнит приказ немедленно. Азаров отметил, что украинская власть не может принимать решения самостоятельно. Он подчеркнул, что Зеленский способен вести свою политику только «на каких-то уровнях». Ранее сообщалось, что в распоряжении украинского главы есть четыре условия от России, выполнение которых поможет достичь мира в условиях снижения поддержки со стороны западных стран. Экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ украинского президента от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия, передает RT.

Украинский президент Владимир Зеленский отправится в Москву на мирные переговоры, если данное решение примут в США. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Ему (Зеленскому— прим. URA.RU) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“», — заявил Азаров в беседе с «Известиями». По его словам, киевский режим выполнит приказ немедленно. Азаров отметил, что украинская власть не может принимать решения самостоятельно. Он подчеркнул, что Зеленский способен вести свою политику только «на каких-то уровнях». Ранее сообщалось, что в распоряжении украинского главы есть четыре условия от России, выполнение которых поможет достичь мира в условиях снижения поддержки со стороны западных стран. Экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ украинского президента от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия, передает RT.