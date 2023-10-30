Экс-премьер Украины озвучил условия немедленного визита Зеленского в Москву

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский отправится в Москву только по указу США
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский способен вести свою политику только «на каких-то уровнях», передает Николай Азаров Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский отправится в Москву на мирные переговоры, если данное решение примут в США. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Ему (Зеленскому— прим. URA.RU) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“», — заявил Азаров в беседе с «Известиями». По его словам, киевский режим выполнит приказ немедленно.

Азаров отметил, что украинская власть не может принимать решения самостоятельно. Он подчеркнул, что Зеленский способен вести свою политику только «на каких-то уровнях».

Ранее сообщалось, что в распоряжении украинского главы есть четыре условия от России, выполнение которых поможет достичь мира в условиях снижения поддержки со стороны западных стран. Экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ украинского президента от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия, передает RT.

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Украинский президент Владимир Зеленский отправится в Москву на мирные переговоры, если данное решение примут в США. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Ему (Зеленскому— прим. URA.RU) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“», — заявил Азаров в беседе с «Известиями». По его словам, киевский режим выполнит приказ немедленно. Азаров отметил, что украинская власть не может принимать решения самостоятельно. Он подчеркнул, что Зеленский способен вести свою политику только «на каких-то уровнях». Ранее сообщалось, что в распоряжении украинского главы есть четыре условия от России, выполнение которых поможет достичь мира в условиях снижения поддержки со стороны западных стран. Экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ украинского президента от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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