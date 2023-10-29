Свердловская область стала лидером в России по числу абортов

Свердловская область возглавила рейтинг регионов по числу абортов. Меньше чем за год за услугой прерывания беременности обратилось больше 14 тысяч свердловчанок.
«С января по август 2023 года количество абортов снизилось в сравнении с тем же периодом прошлого года на 5%. Лидирует по показателям прерывания беременности Свердловская область — 14 тысяч случаев (по ОМС). Затем идут Москва, Красноярский край, Московская область и Башкирия», — сказала зампредседателя Фонда ОМС Ольга Царева во время круглого стола, где обсудили вопросы прерывания беременности. Заседание состоялось в парламенте 27 октября.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о том, что самые высокие показатели абортов среди женщин фертильного возраста отмечены в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях. При этом, согласно данным Свердловскстата, в Свердловской области с начала года смертность превысила рождаемость в 1,5 раза. Ранее свердловские власти объявили борьбу с детской смертностью.
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