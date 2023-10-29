После поножовщины в Челябинске проведут профилактику с заведениями на Кировке

В Челябинске после поножовщины с заведениями на центральной пешеходной улице — Кировке, проведут профилактические беседы. О необходимости мероприятий 30 октября заявил начальник УМВД по городу Андрей Меньшенин на аппаратном совещании.
«За прошедшую неделю допущено одно значимое резонансное преступление на Кирова. Считаю целесообразным провести дополнительные профилактические меры по всем питейным заведениям на улице», — пояснил Меньшенин.
Глава города Наталья Котова отметила, что в управлении по торговле и услугам администрации знают об инциденте. Она поддержала инициативу.
«Принимается. Думаю, замглавы по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов уже наслышан о ситуации, хоть и был в командировке. В ближайшие дни эту работу провести. Пройти по каждому заведению», — распорядилась Котова.
В баре «Шишка» на Кировке в ночь на 28 октября произошел конфликт между посетителями. 21-летний Денис Мальцев в ходе разборки набросился на противников с ножом. В результате один умер, другой в коме. 29 октября Центральный райсуд отправил обвиняемого под стражу до 28 декабря.
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