Глава Дагестана заявил, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы

30 октября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Жители Республики показали недостойное поведение, заявил Сергей Меликов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Глава Республики Дагестан Сергей Меликов высказался, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он отметил, что Дагестан всегда был оплотом дружбы. «Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы», — сказал Меликов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что жители Республики показали недостойное поведение. Сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. В Росавиации заявили, что аэропорт в Махачкале будет закрыт для приема воздушных судов до 31 октября.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов высказался, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он отметил, что Дагестан всегда был оплотом дружбы. «Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы», — сказал Меликов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что жители Республики показали недостойное поведение. Сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. В Росавиации заявили, что аэропорт в Махачкале будет закрыт для приема воздушных судов до 31 октября.