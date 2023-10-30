Глава Дагестана заявил, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Жители Республики показали недостойное поведение, заявил Сергей Меликов Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов высказался, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он отметил, что Дагестан всегда был оплотом дружбы.

«Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы», — сказал Меликов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что жители Республики показали недостойное поведение.

Сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. В Росавиации заявили, что аэропорт в Махачкале будет закрыт для приема воздушных судов до 31 октября.

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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов высказался, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он отметил, что Дагестан всегда был оплотом дружбы. «Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы», — сказал Меликов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что жители Республики показали недостойное поведение. Сотни местных жителей собрались около аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу и начали нападать на силовиков, прибывших в аэропорт. В результате пострадали более 20 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. В Росавиации заявили, что аэропорт в Махачкале будет закрыт для приема воздушных судов до 31 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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