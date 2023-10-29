29 октября 2023

Пермская галерея откроет во временном здании выставочный зал. Видео

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Презентация выставки "Тридцать пять. Новые поступления из Министерства культуры РФ" в Екатеринбургском музее ИЗО. Екатеринбург, выставочный зал, галерея, экспозиция, выставка тридцать пять, выставочное пространство
И без нового здания галерея будет работать со зрителями Фото:

Пермская художественная галерея в бывшем здании завода «Телта» планирует открыть выставочный зал. Сюда музей переезжает из помещения собора на время строительства нового здания, которое еще ведется. Как рассказала директор галереи Юлия Тавризян, на «Телте» место нашлось и для экспонатов, и для сотрудников. В планах после переезда открыть выставку.

«Здесь очень удобно размещать фонды — есть помещение для каждой коллекции и даже не одно. Есть помещения для реставраторов, будет выставочный зал. Надеемся, что сможем обеспечить его работу», — рассказала директор Пермской галереи Юлия Тавризян на видео в telegram-канале музея.

Перевозить фонды из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора в помещения на улице Окулова Пермская художественная галерея начала в январе 2022 года. Этой осенью закрылась постоянная экспозиция музея. Последнее мероприятие в церковных помещениях галерея планирует провести в рамках «Ночи искусств» с 4 на 5 ноября. Новое здание музея будет построено в конце мая 2024 года, говорил вице-премьер Пермского края Андрей Алякринский.

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Пермская художественная галерея в бывшем здании завода «Телта» планирует открыть выставочный зал. Сюда музей переезжает из помещения собора на время строительства нового здания, которое еще ведется. Как рассказала директор галереи Юлия Тавризян, на «Телте» место нашлось и для экспонатов, и для сотрудников. В планах после переезда открыть выставку. «Здесь очень удобно размещать фонды — есть помещение для каждой коллекции и даже не одно. Есть помещения для реставраторов, будет выставочный зал. Надеемся, что сможем обеспечить его работу», — рассказала директор Пермской галереи Юлия Тавризян на видео в telegram-канале музея. Перевозить фонды из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора в помещения на улице Окулова Пермская художественная галерея начала в январе 2022 года. Этой осенью закрылась постоянная экспозиция музея. Последнее мероприятие в церковных помещениях галерея планирует провести в рамках «Ночи искусств» с 4 на 5 ноября. Новое здание музея будет построено в конце мая 2024 года, говорил вице-премьер Пермского края Андрей Алякринский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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