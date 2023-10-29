29 октября 2023
28 октября 2023
27 октября 2023

Жители города в ЯНАО обеспокоены нашествием грызунов

© Служба новостей «URA.RU»
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Крысы на помойке. Екатеринбург, вредители, крыса, грызуны
В жилых домах города Лабытнанги завелись крысы и мыши Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) сообщают о том, что город заполонили крысы и мыши. В сообществах в социальной сети «ВКонтакте» горожане пишут, что после ликвидации санэпидемстанции, заниматься дератизацией приходится самим жителям.

«Полный город крыс и мышей! Куда теперь обращаться? СЭС ликвидировали! Своими силами население не справляется!», — написала Ольга Вишневская в группе «Лабытнанги Info». «Никто не хочет признавать, что СЭС ликвидировали зря. И теперь у нас город крыс, мышей и собак», — поделился Денис Ключко.

Лабытнангцы отмечают, что за выполнение мер по уничтожению грызунов отвечают управляющие компании города. «У нас в доме завелись мыши, позвонили в управляющую компанию и нам привезли отраву», — рассказала Татьяна Пасихова. Однако, по словам жителей, специалисты не справляются с нагрузкой. «Управляющие компании не справляются. У нас кот в коридоре мышей ловит», — написала Маргарита Немова. «На звонки просто не отвечают. Автострадная 22, мыши стаями бегают», — поделился Роман Жуковский в сообществе «Лабытнанги сегодня».

Представители городского управления жилищно-коммунальным хозяйством рассказали жителям, как решить данную проблему. «По вопросу дератизации Вам необходимо обращаться в Вашу управляющую компанию. Полномочия СЭС были переданы в ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе“», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что в Салехарде (ЯНАО) умирают птицы. Жители находят мертвых голубей в больших количествах по всему городу.

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) сообщают о том, что город заполонили крысы и мыши. В сообществах в социальной сети «ВКонтакте» горожане пишут, что после ликвидации санэпидемстанции, заниматься дератизацией приходится самим жителям. «Полный город крыс и мышей! Куда теперь обращаться? СЭС ликвидировали! Своими силами население не справляется!», — написала Ольга Вишневская в группе «Лабытнанги Info». «Никто не хочет признавать, что СЭС ликвидировали зря. И теперь у нас город крыс, мышей и собак», — поделился Денис Ключко. Лабытнангцы отмечают, что за выполнение мер по уничтожению грызунов отвечают управляющие компании города. «У нас в доме завелись мыши, позвонили в управляющую компанию и нам привезли отраву», — рассказала Татьяна Пасихова. Однако, по словам жителей, специалисты не справляются с нагрузкой. «Управляющие компании не справляются. У нас кот в коридоре мышей ловит», — написала Маргарита Немова. «На звонки просто не отвечают. Автострадная 22, мыши стаями бегают», — поделился Роман Жуковский в сообществе «Лабытнанги сегодня». Представители городского управления жилищно-коммунальным хозяйством рассказали жителям, как решить данную проблему. «По вопросу дератизации Вам необходимо обращаться в Вашу управляющую компанию. Полномочия СЭС были переданы в ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе“», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что в Салехарде (ЯНАО) умирают птицы. Жители находят мертвых голубей в больших количествах по всему городу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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