На курганские БМП планируют устанавливать устройства для подавления FPV-дронов

30 октября 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

На БМП-3 планируют установить системы подавления FPV-дронов Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», в будущем планируют устанавливать системы подавления FPV-дронов. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Также таким оборудованием хотят снабжать и другие виды легкой бронетехники. «FPV-дроны являются серьезной угрозой для боевых машин пехоты. И защита от них — приоритетная задача обеспечения живучести техники. Испытания некоторых образцов систем локальной РЭБ проведены с обнадеживающими результатами», — сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. Сейчас прорабатывается вопрос по включению таких систем в состав оборудования бронемашин. Ранее URA.RU писало, что на курганских БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Специальное покрытие «Накидка», которым хотят штатно комплектовать бронемашины, производят предприятием концерна «Калашников». Также сообщалось, что на полигонах «Курганмашзавода» на БМП-3 испытывают средства маскировки от тепловизоров.

На боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», в будущем планируют устанавливать системы подавления FPV-дронов. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Также таким оборудованием хотят снабжать и другие виды легкой бронетехники. «FPV-дроны являются серьезной угрозой для боевых машин пехоты. И защита от них — приоритетная задача обеспечения живучести техники. Испытания некоторых образцов систем локальной РЭБ проведены с обнадеживающими результатами», — сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. Сейчас прорабатывается вопрос по включению таких систем в состав оборудования бронемашин. Ранее URA.RU писало, что на курганских БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки. Специальное покрытие «Накидка», которым хотят штатно комплектовать бронемашины, производят предприятием концерна «Калашников». Также сообщалось, что на полигонах «Курганмашзавода» на БМП-3 испытывают средства маскировки от тепловизоров.