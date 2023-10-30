Подозреваемая в убийстве матери свердловчанка избежит наказания

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Интервью с молодой сценаристкой и режиссеркой Софьей Косажевской. Екатеринбург, девушка, подросток, силуэт, косажевская софья
Нуриза Шугаипова проходит экспертизы (архивное фото) Фото:

Подозреваемая в убийстве матери 19-летняя Нуриза Шугаипова проходит психиатрические экспертизы. Если у нее будут выявлены проблемы со здоровьем, то она избежит уголовного наказания, считает источник URA.RU в силовых структурах.

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Мать двоих детей Нуриза Шугаипова подозревается в убийстве матери вместе с сожителем. Женщина часто ссорилась с парой. По версии следствия, они задушили женщину пищевой пленкой в Уфимском. В поселок они переехали в конце марта 2022 года. До этого Нуриза с мамой жила в Красноуфимске.

«Сейчас Нуриза проходит психиатрические экспертизы. Если будут установлены проблемы со здоровьем, то она может избежать уголовного наказания», — отметил собеседник агентства. Другой инсайдер заявил, что у Нуризы есть заболевание. В пресс-службе СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

У Нуризы два несовершеннолетних ребенка. После инцидента их увезли в педиатрическое отделение Ачитской ЦРБ (поселок Ачит — центральный поселок в Ачитском районе, куда входит Уфимский). Позже туда же положили и Нуризу. Однако, по данным источника URA.RU, сейчас дети находятся в детском доме.

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Подозреваемая в убийстве матери 19-летняя Нуриза Шугаипова проходит психиатрические экспертизы. Если у нее будут выявлены проблемы со здоровьем, то она избежит уголовного наказания, считает источник URA.RU в силовых структурах. Мать двоих детей Нуриза Шугаипова подозревается в убийстве матери вместе с сожителем. Женщина часто ссорилась с парой. По версии следствия, они задушили женщину пищевой пленкой в Уфимском. В поселок они переехали в конце марта 2022 года. До этого Нуриза с мамой жила в Красноуфимске. «Сейчас Нуриза проходит психиатрические экспертизы. Если будут установлены проблемы со здоровьем, то она может избежать уголовного наказания», — отметил собеседник агентства. Другой инсайдер заявил, что у Нуризы есть заболевание. В пресс-службе СКР по Свердловской области от комментариев воздержались. У Нуризы два несовершеннолетних ребенка. После инцидента их увезли в педиатрическое отделение Ачитской ЦРБ (поселок Ачит — центральный поселок в Ачитском районе, куда входит Уфимский). Позже туда же положили и Нуризу. Однако, по данным источника URA.RU, сейчас дети находятся в детском доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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