Подозреваемая в убийстве матери свердловчанка избежит наказания

30 октября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Нуриза Шугаипова проходит экспертизы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Подозреваемая в убийстве матери 19-летняя Нуриза Шугаипова проходит психиатрические экспертизы. Если у нее будут выявлены проблемы со здоровьем, то она избежит уголовного наказания, считает источник URA.RU в силовых структурах. Новость по теме Силовики раскрыли, где нашли тело женщины, которую дочь убила в свердловском поселке Мать двоих детей Нуриза Шугаипова подозревается в убийстве матери вместе с сожителем. Женщина часто ссорилась с парой. По версии следствия, они задушили женщину пищевой пленкой в Уфимском. В поселок они переехали в конце марта 2022 года. До этого Нуриза с мамой жила в Красноуфимске. «Сейчас Нуриза проходит психиатрические экспертизы. Если будут установлены проблемы со здоровьем, то она может избежать уголовного наказания», — отметил собеседник агентства. Другой инсайдер заявил, что у Нуризы есть заболевание. В пресс-службе СКР по Свердловской области от комментариев воздержались. У Нуризы два несовершеннолетних ребенка. После инцидента их увезли в педиатрическое отделение Ачитской ЦРБ (поселок Ачит — центральный поселок в Ачитском районе, куда входит Уфимский). Позже туда же положили и Нуризу. Однако, по данным источника URA.RU, сейчас дети находятся в детском доме.

Подозреваемая в убийстве матери 19-летняя Нуриза Шугаипова проходит психиатрические экспертизы. Если у нее будут выявлены проблемы со здоровьем, то она избежит уголовного наказания, считает источник URA.RU в силовых структурах. Мать двоих детей Нуриза Шугаипова подозревается в убийстве матери вместе с сожителем. Женщина часто ссорилась с парой. По версии следствия, они задушили женщину пищевой пленкой в Уфимском. В поселок они переехали в конце марта 2022 года. До этого Нуриза с мамой жила в Красноуфимске. «Сейчас Нуриза проходит психиатрические экспертизы. Если будут установлены проблемы со здоровьем, то она может избежать уголовного наказания», — отметил собеседник агентства. Другой инсайдер заявил, что у Нуризы есть заболевание. В пресс-службе СКР по Свердловской области от комментариев воздержались. У Нуризы два несовершеннолетних ребенка. После инцидента их увезли в педиатрическое отделение Ачитской ЦРБ (поселок Ачит — центральный поселок в Ачитском районе, куда входит Уфимский). Позже туда же положили и Нуризу. Однако, по данным источника URA.RU, сейчас дети находятся в детском доме.