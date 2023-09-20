Силовики раскрыли, где нашли тело женщины, которую дочь убила в свердловском поселке

В пяти километрах от Уфимского в земле нашли тело убитой женщины

20 сентября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Тело убитой женщины увезли и закопали в безлюдном месте (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Тело матери 21-летней Нуризы Шугаиповой из Уфимского Свердловской области нашли в пяти километрах от поселка. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Подозреваемые, оказавшись под прессом неопровержимых улик, добытых представителями МВД, вынуждены были сами указать место, где спрятали тело жертвы. Это примерно в пяти километрах от поселка, где редко бывают люди. Предполагаемые душегубы, пытаясь скрыть следы особо тяжкого преступления, так торопились, что недостаточно тщательно закопали убитую», — сказал Горелых. По его словам, из земли виднелась нога женщины. Силовики продолжают вести проверку. Новость по теме Свердловские следователи раскрыли, как дочь с сожителем убили женщину Мать двоих детей Нуриза Шугаипова приехала в Уфимский в конце марта 2022-го. До этого они с матерью жили в Красноуфимске. Женщина часто ссорилась с парой. Тогда они решили убить ее. По данным СКР по Свердловской области, они задушили ее пищевой пленкой и спрятали тело. После чего заявили в полицию о пропаже женщины. Однако силовики смогли расколоть их. Детей Нуризы, по последним данным URA.RU, увезли в педиатрическое отделение Ачитской ЦРБ (поселок Ачит). Сама Нуриза, по словам источника URA.RU, пыталась вернуть детей домой. Ее детей должны отправить в детский дом. Когда Шугаиповы приехали в Уфимский, то к ним домой на второй неделе проживания приехали силовики. Их вызвали соседи, испугавшись громких криков из их дома. После этого семья полгода стояла на учете в ПДН. Место, где была закопана мать Нуризы Шугаиповой Фото: предоставлено СКР по Свердловской области Пищевая пленка, которой, по версии следствия, задушили женщину Фото: предоставлено СКР по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тело матери 21-летней Нуризы Шугаиповой из Уфимского Свердловской области нашли в пяти километрах от поселка. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Подозреваемые, оказавшись под прессом неопровержимых улик, добытых представителями МВД, вынуждены были сами указать место, где спрятали тело жертвы. Это примерно в пяти километрах от поселка, где редко бывают люди. Предполагаемые душегубы, пытаясь скрыть следы особо тяжкого преступления, так торопились, что недостаточно тщательно закопали убитую», — сказал Горелых. По его словам, из земли виднелась нога женщины. Силовики продолжают вести проверку. Мать двоих детей Нуриза Шугаипова приехала в Уфимский в конце марта 2022-го. До этого они с матерью жили в Красноуфимске. Женщина часто ссорилась с парой. Тогда они решили убить ее. По данным СКР по Свердловской области, они задушили ее пищевой пленкой и спрятали тело. После чего заявили в полицию о пропаже женщины. Однако силовики смогли расколоть их. Детей Нуризы, по последним данным URA.RU, увезли в педиатрическое отделение Ачитской ЦРБ (поселок Ачит). Сама Нуриза, по словам источника URA.RU, пыталась вернуть детей домой. Ее детей должны отправить в детский дом. Когда Шугаиповы приехали в Уфимский, то к ним домой на второй неделе проживания приехали силовики. Их вызвали соседи, испугавшись громких криков из их дома. После этого семья полгода стояла на учете в ПДН.