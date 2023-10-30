Бойцы ЧВК «Вагнер» из Кургана ждут удостоверения ветеранов, чтобы уехать на СВО

31 октября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганские «вагнеровцы» готовятся отправиться на фронт Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские бойцы, служившие в ЧВК «Вагнер», планируют повторно отправиться в зону СВО после получения удостоверений ветеранов боевых действий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из участников спецоперации. С документами военнослужащим помогает региональный фонд «Защитники Отечества». «Уже скоро будем получать удостоверения ветеранов боевых действий. Всего на очереди несколько десятков бойцов. Как только документы будут у нас на руках, то сразу отправимся в зону СВО. Будем снова в строю со своими сослуживцами и командирами, которые у нас были в штурмовых отрядах», — рассказал курганский боец. Руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина сообщила корреспонденту URA.RU, что точная дата выдачи удостоверений пока неизвестна. «Мы начали собирать пакет документов для выдачи удостоверений. Всего от курганских бойцов ЧВК „Вагнер“ зарегистрировано 46 заявлений. Ждем скорее возможности, чтобы военнослужащие смогли получать необходимую ветеранам поддержку», — рассказала Семина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане бойцы ЧВК «Вагнер» массово обращаются за льготами участников СВО. В фонде «Защитники Отечества» отмечали, что за помощью в региональное отделение обратились около ста военных. Минобороны уже начало оформление удостоверений ветеранов спецоперации для «вагнеровцев». Решение о том, чтобы приравнять бойцов ЧВК к военнослужащим ВС РФ, было принято президентом страны Владимиром Путиным зимой 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские бойцы, служившие в ЧВК «Вагнер», планируют повторно отправиться в зону СВО после получения удостоверений ветеранов боевых действий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из участников спецоперации. С документами военнослужащим помогает региональный фонд «Защитники Отечества». «Уже скоро будем получать удостоверения ветеранов боевых действий. Всего на очереди несколько десятков бойцов. Как только документы будут у нас на руках, то сразу отправимся в зону СВО. Будем снова в строю со своими сослуживцами и командирами, которые у нас были в штурмовых отрядах», — рассказал курганский боец. Руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина сообщила корреспонденту URA.RU, что точная дата выдачи удостоверений пока неизвестна. «Мы начали собирать пакет документов для выдачи удостоверений. Всего от курганских бойцов ЧВК „Вагнер“ зарегистрировано 46 заявлений. Ждем скорее возможности, чтобы военнослужащие смогли получать необходимую ветеранам поддержку», — рассказала Семина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане бойцы ЧВК «Вагнер» массово обращаются за льготами участников СВО. В фонде «Защитники Отечества» отмечали, что за помощью в региональное отделение обратились около ста военных. Минобороны уже начало оформление удостоверений ветеранов спецоперации для «вагнеровцев». Решение о том, чтобы приравнять бойцов ЧВК к военнослужащим ВС РФ, было принято президентом страны Владимиром Путиным зимой 2023 года.