Ущерб после беспорядков в аэропорту Махачкалы оценен в несколько миллионов

Директор аэропорта Махачкалы: пострадала инфраструктура и оборудование
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия ночного обстрела Донецка ДНР. Донецк ДНР, последствия, донецкая народная республика, донецк, осколки, град, разрушения, выбитые стекла, обстрел
В аэропорту Махачкалы пострадала инфраструктура и оборудование Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

После протестов в Махачкале ущерб аэропорту был оценен в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает директор аэропорта Саид Рамазанов.

«Пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы», — передает ТАСС слова Рамазанова. Также директор аэропорта добавил, что сотрудникам нанесен вред в большей степени моральный, чем физический.

Жители Дагестана 29 октября устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы — так, протестующие встретили рейс из Израиля. Пострадало свыше 20 человек, более полусотни задержаны. Минздрав Республики сообщил о пяти пострадавших, которые до сих пор остаются в больницах. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил найти организаторов и участников беспорядков.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После протестов в Махачкале ущерб аэропорту был оценен в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает директор аэропорта Саид Рамазанов. «Пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы», — передает ТАСС слова Рамазанова. Также директор аэропорта добавил, что сотрудникам нанесен вред в большей степени моральный, чем физический. Жители Дагестана 29 октября устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы — так, протестующие встретили рейс из Израиля. Пострадало свыше 20 человек, более полусотни задержаны. Минздрав Республики сообщил о пяти пострадавших, которые до сих пор остаются в больницах. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил найти организаторов и участников беспорядков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...