Ущерб после беспорядков в аэропорту Махачкалы оценен в несколько миллионов

После протестов в Махачкале ущерб аэропорту был оценен в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает директор аэропорта Саид Рамазанов.
«Пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы», — передает ТАСС слова Рамазанова. Также директор аэропорта добавил, что сотрудникам нанесен вред в большей степени моральный, чем физический.
Жители Дагестана 29 октября устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы — так, протестующие встретили рейс из Израиля. Пострадало свыше 20 человек, более полусотни задержаны. Минздрав Республики сообщил о пяти пострадавших, которые до сих пор остаются в больницах. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил найти организаторов и участников беспорядков.
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