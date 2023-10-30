Ущерб после беспорядков в аэропорту Махачкалы оценен в несколько миллионов Директор аэропорта Махачкалы: пострадала инфраструктура и оборудование 30 октября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 + В аэропорту Махачкалы пострадала инфраструктура и оборудование Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы После протестов в Махачкале ущерб аэропорту был оценен в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает директор аэропорта Саид Рамазанов. «Пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы», — передает ТАСС слова Рамазанова. Также директор аэропорта добавил, что сотрудникам нанесен вред в большей степени моральный, чем физический. Жители Дагестана 29 октября устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы — так, протестующие встретили рейс из Израиля. Пострадало свыше 20 человек, более полусотни задержаны. Минздрав Республики сообщил о пяти пострадавших, которые до сих пор остаются в больницах. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил найти организаторов и участников беспорядков. После протестов в Махачкале ущерб аэропорту был оценен в несколько миллионов рублей. Об этом сообщает директор аэропорта Саид Рамазанов. «Пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы», — передает ТАСС слова Рамазанова. Также директор аэропорта добавил, что сотрудникам нанесен вред в большей степени моральный, чем физический. Жители Дагестана 29 октября устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы — так, протестующие встретили рейс из Израиля. Пострадало свыше 20 человек, более полусотни задержаны. Минздрав Республики сообщил о пяти пострадавших, которые до сих пор остаются в больницах. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил найти организаторов и участников беспорядков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям