На трассе М-5 в районе Миасса затруднено движение. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, трасса м5, дорога
Водители встали в пробку из-за ДТП Фото:

На 1733 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Миассе (Челябинская область) 30 октября затруднено движение из-за работающего эвакуатора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, в аварии обошлось без жертв.

«Произошел съезд в кювет легкового автомобиля. Трасса временно перекрыта. Пытаемся достать автомобиль с помощью эвакуатора», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

В настоящее время на данному участке организовано реверсивное движение. В ведомстве устанавливают все обстоятельства ДТП. Пострадавших в аварии нет.

Ранее движение ограничивали из-за штормового предупреждения. На время был остановлен поток фур, маршрутного и легкового такси. Но даже эти ограничения не спасли водителей от многокилометровых пробок.

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На 1733 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Миассе (Челябинская область) 30 октября затруднено движение из-за работающего эвакуатора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, в аварии обошлось без жертв. «Произошел съезд в кювет легкового автомобиля. Трасса временно перекрыта. Пытаемся достать автомобиль с помощью эвакуатора», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. В настоящее время на данному участке организовано реверсивное движение. В ведомстве устанавливают все обстоятельства ДТП. Пострадавших в аварии нет. Ранее движение ограничивали из-за штормового предупреждения. На время был остановлен поток фур, маршрутного и легкового такси. Но даже эти ограничения не спасли водителей от многокилометровых пробок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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