На 1733 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Миассе (Челябинская область) 30 октября затруднено движение из-за работающего эвакуатора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, в аварии обошлось без жертв.
«Произошел съезд в кювет легкового автомобиля. Трасса временно перекрыта. Пытаемся достать автомобиль с помощью эвакуатора», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
В настоящее время на данному участке организовано реверсивное движение. В ведомстве устанавливают все обстоятельства ДТП. Пострадавших в аварии нет.
Ранее движение ограничивали из-за штормового предупреждения. На время был остановлен поток фур, маршрутного и легкового такси. Но даже эти ограничения не спасли водителей от многокилометровых пробок.
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