Свердловский город потратит десятки миллионов рублей на ульяновские автобусы

30 октября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Машины нужно будет поставить 21 января 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Определился поставщик, который за 52 миллиона рублей отправит в Нижний Тагил (Свердловская область) пять автобусов. Им стала ульяновская компания «Симаз». Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, для Нижнего Тагила приобретут пять частично низкопольных газовых автобусов. Посадочных мест в машинах будет 18, общая вместимость — 30 человек. В салоне будут установлены анти-вандальные кресла, камеры видеонаблюдения и платежные терминалы. Стоимость одного автобуса — 10,4 миллиона рублей (51,8 миллиона рублей — за все пять единиц). Машины нужно будет поставить в город до 21 января 2024 года. Информация об итогах второго аукциона — на поставку еще 35 автобусов общей стоимостью 362,6 млн рублей — появится 1 ноября. Характеристики машин аналогичны первой закупке. Конкурсная комиссия уже приступила к рассмотрению заявок от претендентов. Мэрия Нижнего Тагила закупает автобусы, потому что готовится возрождать муниципальное предприятие, разрушенное, по данным URA.RU, так называемым «маршруточными лоббистами» из числа депутатов дум прошлых созывов. Новый МУП появится, в первую очередь, из-за большого количества жалоб от горожан на «частников»: люди недовольны нестабильным графиком работы, отсутствием возможности расплачиваться картами, старыми машинами и так далее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Определился поставщик, который за 52 миллиона рублей отправит в Нижний Тагил (Свердловская область) пять автобусов. Им стала ульяновская компания «Симаз». Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, для Нижнего Тагила приобретут пять частично низкопольных газовых автобусов. Посадочных мест в машинах будет 18, общая вместимость — 30 человек. В салоне будут установлены анти-вандальные кресла, камеры видеонаблюдения и платежные терминалы. Стоимость одного автобуса — 10,4 миллиона рублей (51,8 миллиона рублей — за все пять единиц). Машины нужно будет поставить в город до 21 января 2024 года. Информация об итогах второго аукциона — на поставку еще 35 автобусов общей стоимостью 362,6 млн рублей — появится 1 ноября. Характеристики машин аналогичны первой закупке. Конкурсная комиссия уже приступила к рассмотрению заявок от претендентов. Мэрия Нижнего Тагила закупает автобусы, потому что готовится возрождать муниципальное предприятие, разрушенное, по данным URA.RU, так называемым «маршруточными лоббистами» из числа депутатов дум прошлых созывов. Новый МУП появится, в первую очередь, из-за большого количества жалоб от горожан на «частников»: люди недовольны нестабильным графиком работы, отсутствием возможности расплачиваться картами, старыми машинами и так далее.