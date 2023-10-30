Колонии строгого режима в Соликамске подыскали нового руководителя

Колонию строгого режима в Соликамске возглавил экс-начальник ИК-28 Гаджибеков
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Новый начальник ГУФСИН по Свердловской области. Екатеринбург , нашивка, фсин россии, погоны, гуфсин, герб, подполковник полиции
Кюребек Гаджибеков избавился о приставки «врио» Фото:

Исправительная колония особого режима № 1 в Соликамске Пермского края получила нового начальника после ухода на пенсию бывшего руководителя ИК Романа Кошелева. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, исправительное учреждение возглавил подполковник внутренней службы Кюребек Гаджибеков.

«Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Гаджибеков Кюребек Мирзабекович. Должность: начальник ФКУ „Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН по Пермскому краю“», — указано в выписке. После увольнения со службы Кошелев нашел работу в одном из учреждений мэрии Соликамска, а Гаджибков возглавил ИК-1 в статусе временно исполняющего обязанности. До этого силовик являлся начальником ИК-38 в Березниках.

Исправительная колония №1 соседствует с колонией «Белый лебедь», где отбывают пожизненный срок особо опасные преступники. Ранее ИК-1 оказалась в центре скандала с избиением привязанного осужденного. После случившегося сотрудник исправучреждения Артур Хромцов, которого заподозрили в превышении должностных полномочий, уволился из колонии.

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Исправительная колония особого режима № 1 в Соликамске Пермского края получила нового начальника после ухода на пенсию бывшего руководителя ИК Романа Кошелева. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, исправительное учреждение возглавил подполковник внутренней службы Кюребек Гаджибеков. «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Гаджибеков Кюребек Мирзабекович. Должность: начальник ФКУ „Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН по Пермскому краю“», — указано в выписке. После увольнения со службы Кошелев нашел работу в одном из учреждений мэрии Соликамска, а Гаджибков возглавил ИК-1 в статусе временно исполняющего обязанности. До этого силовик являлся начальником ИК-38 в Березниках. Исправительная колония №1 соседствует с колонией «Белый лебедь», где отбывают пожизненный срок особо опасные преступники. Ранее ИК-1 оказалась в центре скандала с избиением привязанного осужденного. После случившегося сотрудник исправучреждения Артур Хромцов, которого заподозрили в превышении должностных полномочий, уволился из колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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