Колонии строгого режима в Соликамске подыскали нового руководителя

Колонию строгого режима в Соликамске возглавил экс-начальник ИК-28 Гаджибеков

30 октября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Кюребек Гаджибеков избавился о приставки «врио» Фото: Анна Майорова © URA.RU Исправительная колония особого режима № 1 в Соликамске Пермского края получила нового начальника после ухода на пенсию бывшего руководителя ИК Романа Кошелева. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, исправительное учреждение возглавил подполковник внутренней службы Кюребек Гаджибеков. «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Гаджибеков Кюребек Мирзабекович. Должность: начальник ФКУ „Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН по Пермскому краю“», — указано в выписке. После увольнения со службы Кошелев нашел работу в одном из учреждений мэрии Соликамска, а Гаджибков возглавил ИК-1 в статусе временно исполняющего обязанности. До этого силовик являлся начальником ИК-38 в Березниках. Исправительная колония №1 соседствует с колонией «Белый лебедь», где отбывают пожизненный срок особо опасные преступники. Ранее ИК-1 оказалась в центре скандала с избиением привязанного осужденного. После случившегося сотрудник исправучреждения Артур Хромцов, которого заподозрили в превышении должностных полномочий, уволился из колонии.

Исправительная колония особого режима № 1 в Соликамске Пермского края получила нового начальника после ухода на пенсию бывшего руководителя ИК Романа Кошелева. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, исправительное учреждение возглавил подполковник внутренней службы Кюребек Гаджибеков. «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Гаджибеков Кюребек Мирзабекович. Должность: начальник ФКУ „Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН по Пермскому краю“», — указано в выписке. После увольнения со службы Кошелев нашел работу в одном из учреждений мэрии Соликамска, а Гаджибков возглавил ИК-1 в статусе временно исполняющего обязанности. До этого силовик являлся начальником ИК-38 в Березниках. Исправительная колония №1 соседствует с колонией «Белый лебедь», где отбывают пожизненный срок особо опасные преступники. Ранее ИК-1 оказалась в центре скандала с избиением привязанного осужденного. После случившегося сотрудник исправучреждения Артур Хромцов, которого заподозрили в превышении должностных полномочий, уволился из колонии.