Израильтянам посоветуют не прилетать в мусульманские регионы РФ

Посол Цви предрек рекомендации израильтянам по прилетам в мусульманские регионы
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., самолет, самолет на стоянке, перон аэропорта, s 7
По словам Бен Цви, в связи с ситуацией в Махачкале жителям Израиля могут посоветовать не прилетать в некоторые регионы РФ Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Жителям Израиля могут посоветовать не прилетать в мусульманские республики РФ из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Если местные власти нас заверят, что все прошло и можно чувствовать себя в безопасности — то вперед. А если нет, то, вероятно, будет выпущена такая рекомендация», — передает RTVI слова Бен Цви. Также известно, что другие российские регионы такое ограничение не касается. Кроме того, по словам Бен Цви, могут прекратиться постоянные рейсы из Израиля в Дагестан.

Ранее сообщалось, что в Республике Дагестан в аэропорту Махачкалы начались беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. Погибло более 20 человек. ГУ МВД ПО СКОФ заявило, что всех причастных к митингам в аэропорту будут привлекать к ответственности. На данный момент Правительство Дагестана выступило с заявлением о том, что ситуация в Махачкале взята под контроль силовиками.

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Жителям Израиля могут посоветовать не прилетать в мусульманские республики РФ из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви. «Если местные власти нас заверят, что все прошло и можно чувствовать себя в безопасности — то вперед. А если нет, то, вероятно, будет выпущена такая рекомендация», — передает RTVI слова Бен Цви. Также известно, что другие российские регионы такое ограничение не касается. Кроме того, по словам Бен Цви, могут прекратиться постоянные рейсы из Израиля в Дагестан. Ранее сообщалось, что в Республике Дагестан в аэропорту Махачкалы начались беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. Погибло более 20 человек. ГУ МВД ПО СКОФ заявило, что всех причастных к митингам в аэропорту будут привлекать к ответственности. На данный момент Правительство Дагестана выступило с заявлением о том, что ситуация в Махачкале взята под контроль силовиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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