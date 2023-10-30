В Госдуме объяснили, какие VPN разрешены в России

Некоторые VPN, которые соблюдают законодательство России, Роскомнадзор не будет блокировать. В распоряжении ведомства есть список разрешенных VPN. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
«Насколько я знаю, сейчас действует некий список, который есть у Роскомнадзора. Это VPN, которые выполняют наше законодательство. Когда мы ограничиваем доступ к определенному контенту <…>, то есть VPN, которые, грубо говоря, согласны с этим, которые тоже ограничивают доступ», — передает «Лента.ру» слова Матвейчева. По словам политика, подобные VPN находятся в списке разрешенных. Их работу Роскомнадзор ограничивать не будет.
Ранее депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев сообщил о том, что на территории России нужно прекратить работу VPN и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Это предложено сделать в связи с ситуацией в аэропорту Махачкалы. А также из-за массового наплыва проукраинских ботов.
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