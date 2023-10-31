Боец «Ахмата» сообщил о химической атаке ВСУ на кременском участке фронта

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ВСУ сбрасывают капсулы с газами с квадрокоптеров, рассказал боец спецназа «Ахмат» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ периодически применяет против российской армии ядовитые газы фосген и хлорпикрин на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По его словам, украинские бойцы сбрасывают боеприпасы с квадрокоптеров.

«Газ скидывают периодически хлорпикрин и фосген с коптеров. Фосфор (тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором — прим. URA.RU), бывает, накидывают — не ленятся, зажигалками (зажигательные боеприпасы — прим. URA.RU) часто работают, танками, но самое частое — это кассеты», — приводит слова «Аида» РИА Новости. Он отметил, что ВСУ сбрасывают кассетные боеприпасы даже на одного идущего человека, в то время, как раньше экономили и старались атаковать только скопления солдат. «Видимо, у них они в достатке», — сделал вывод собеседник.

Токсичный и удушливый газ фосген применялся в качестве боевого отравляющего средства в ходе Первой мировой войны. Хлорпикрин также применяли в качестве химического оружия. На данный момент вещество используют для проверки герметичности противогазов.

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ВСУ периодически применяет против российской армии ядовитые газы фосген и хлорпикрин на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По его словам, украинские бойцы сбрасывают боеприпасы с квадрокоптеров. «Газ скидывают периодически хлорпикрин и фосген с коптеров. Фосфор (тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором — прим. URA.RU), бывает, накидывают — не ленятся, зажигалками (зажигательные боеприпасы — прим. URA.RU) часто работают, танками, но самое частое — это кассеты», — приводит слова «Аида» РИА Новости. Он отметил, что ВСУ сбрасывают кассетные боеприпасы даже на одного идущего человека, в то время, как раньше экономили и старались атаковать только скопления солдат. «Видимо, у них они в достатке», — сделал вывод собеседник. Токсичный и удушливый газ фосген применялся в качестве боевого отравляющего средства в ходе Первой мировой войны. Хлорпикрин также применяли в качестве химического оружия. На данный момент вещество используют для проверки герметичности противогазов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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