Боец «Ахмата» сообщил о химической атаке ВСУ на кременском участке фронта

31 октября 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

ВСУ сбрасывают капсулы с газами с квадрокоптеров, рассказал боец спецназа «Ахмат» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ периодически применяет против российской армии ядовитые газы фосген и хлорпикрин на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По его словам, украинские бойцы сбрасывают боеприпасы с квадрокоптеров. «Газ скидывают периодически хлорпикрин и фосген с коптеров. Фосфор (тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором — прим. URA.RU), бывает, накидывают — не ленятся, зажигалками (зажигательные боеприпасы — прим. URA.RU) часто работают, танками, но самое частое — это кассеты», — приводит слова «Аида» РИА Новости. Он отметил, что ВСУ сбрасывают кассетные боеприпасы даже на одного идущего человека, в то время, как раньше экономили и старались атаковать только скопления солдат. «Видимо, у них они в достатке», — сделал вывод собеседник. Токсичный и удушливый газ фосген применялся в качестве боевого отравляющего средства в ходе Первой мировой войны. Хлорпикрин также применяли в качестве химического оружия. На данный момент вещество используют для проверки герметичности противогазов.

ВСУ периодически применяет против российской армии ядовитые газы фосген и хлорпикрин на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По его словам, украинские бойцы сбрасывают боеприпасы с квадрокоптеров. «Газ скидывают периодически хлорпикрин и фосген с коптеров. Фосфор (тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором — прим. URA.RU), бывает, накидывают — не ленятся, зажигалками (зажигательные боеприпасы — прим. URA.RU) часто работают, танками, но самое частое — это кассеты», — приводит слова «Аида» РИА Новости. Он отметил, что ВСУ сбрасывают кассетные боеприпасы даже на одного идущего человека, в то время, как раньше экономили и старались атаковать только скопления солдат. «Видимо, у них они в достатке», — сделал вывод собеседник. Токсичный и удушливый газ фосген применялся в качестве боевого отравляющего средства в ходе Первой мировой войны. Хлорпикрин также применяли в качестве химического оружия. На данный момент вещество используют для проверки герметичности противогазов.