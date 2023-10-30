30 октября 2023

В пермском городе-призраке продают центральную гостиницу

В Пермском крае в центре Кизела за 5 млн рублей продается действующая гостиница
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка губернатора Решетникова в Усолье и на Соликамскбумпром. Пермь, кизел
Кизел из-за непростой социально-экономической ситуации называют городом-призраком Фото:

В центре пермского города-призрака Кизел выставлена на продажу действующая гостиница. Стоимость актива составляет пять миллионов рублей.

«Продам гостиничный бизнес в городе Кизел. Единственная сертифицированная гостиница в центре, земля в собственности, газовая котельная, постоянные клиенты, интернет-сайт. Настоящий собственник является единственным. Цена — пять миллионов рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений.

По данным официального сайта гостиницы, она расположена в центре Кизела и предлагает номера классов «стандарт» и «люкс». Ранее находилась в собственности муниципалитета, после смены собственника стала называться «Гостиница Кизеловская».

Кизел неофициально называют городом-призраком Пермского края из-за непростой социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. Сейчас округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен из него уехать.

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В центре пермского города-призрака Кизел выставлена на продажу действующая гостиница. Стоимость актива составляет пять миллионов рублей. «Продам гостиничный бизнес в городе Кизел. Единственная сертифицированная гостиница в центре, земля в собственности, газовая котельная, постоянные клиенты, интернет-сайт. Настоящий собственник является единственным. Цена — пять миллионов рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений. По данным официального сайта гостиницы, она расположена в центре Кизела и предлагает номера классов «стандарт» и «люкс». Ранее находилась в собственности муниципалитета, после смены собственника стала называться «Гостиница Кизеловская». Кизел неофициально называют городом-призраком Пермского края из-за непростой социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. Сейчас округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен из него уехать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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