В пермском городе-призраке продают центральную гостиницу

В Пермском крае в центре Кизела за 5 млн рублей продается действующая гостиница

31 октября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Кизел из-за непростой социально-экономической ситуации называют городом-призраком Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В центре пермского города-призрака Кизел выставлена на продажу действующая гостиница. Стоимость актива составляет пять миллионов рублей. «Продам гостиничный бизнес в городе Кизел. Единственная сертифицированная гостиница в центре, земля в собственности, газовая котельная, постоянные клиенты, интернет-сайт. Настоящий собственник является единственным. Цена — пять миллионов рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений. По данным официального сайта гостиницы, она расположена в центре Кизела и предлагает номера классов «стандарт» и «люкс». Ранее находилась в собственности муниципалитета, после смены собственника стала называться «Гостиница Кизеловская». Кизел неофициально называют городом-призраком Пермского края из-за непростой социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. Сейчас округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен из него уехать.

В центре пермского города-призрака Кизел выставлена на продажу действующая гостиница. Стоимость актива составляет пять миллионов рублей. «Продам гостиничный бизнес в городе Кизел. Единственная сертифицированная гостиница в центре, земля в собственности, газовая котельная, постоянные клиенты, интернет-сайт. Настоящий собственник является единственным. Цена — пять миллионов рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений. По данным официального сайта гостиницы, она расположена в центре Кизела и предлагает номера классов «стандарт» и «люкс». Ранее находилась в собственности муниципалитета, после смены собственника стала называться «Гостиница Кизеловская». Кизел неофициально называют городом-призраком Пермского края из-за непростой социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. Сейчас округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен из него уехать.