Тюменцу грозит пожизненный срок за госизмену в пользу Украины

31 октября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Житель Тюменской области уехал на Украину и вступил в ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Тюменской области уехал на Украину и вступил в ВСУ, чтобы воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ РФ. Там уточнили, что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). «В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении жителя Тюменской области. О совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника — ст. 275 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным следствия, мужчина покинул территорию России и уехал на Украину. Там тюменец присоединился к ВСУ и начал действовать против Вооруженных сил РФ. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени задержан пособник спецслужб Украины. Как предполагает следствие, мужчина занимался вербовкой российских военных, пытаясь переманить их на сторону ВСУ. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

Житель Тюменской области уехал на Украину и вступил в ВСУ, чтобы воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ РФ. Там уточнили, что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). «В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении жителя Тюменской области. О совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника — ст. 275 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным следствия, мужчина покинул территорию России и уехал на Украину. Там тюменец присоединился к ВСУ и начал действовать против Вооруженных сил РФ. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени задержан пособник спецслужб Украины. Как предполагает следствие, мужчина занимался вербовкой российских военных, пытаясь переманить их на сторону ВСУ. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.