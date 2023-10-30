30 октября 2023

Тюменцу грозит пожизненный срок за госизмену в пользу Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Житель Тюменской области уехал на Украину и вступил в ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Тюменской области уехал на Украину и вступил в ВСУ, чтобы воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ РФ. Там уточнили, что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении жителя Тюменской области. О совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника — ст. 275 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, мужчина покинул территорию России и уехал на Украину. Там тюменец присоединился к ВСУ и начал действовать против Вооруженных сил РФ.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени задержан пособник спецслужб Украины. Как предполагает следствие, мужчина занимался вербовкой российских военных, пытаясь переманить их на сторону ВСУ.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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Житель Тюменской области уехал на Украину и вступил в ВСУ, чтобы воевать против России. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ РФ. Там уточнили, что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). «В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении жителя Тюменской области. О совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника — ст. 275 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным следствия, мужчина покинул территорию России и уехал на Украину. Там тюменец присоединился к ВСУ и начал действовать против Вооруженных сил РФ. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени задержан пособник спецслужб Украины. Как предполагает следствие, мужчина занимался вербовкой российских военных, пытаясь переманить их на сторону ВСУ. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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