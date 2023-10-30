Картину к 300-летию Перми из «Книги рекордов» грозят выкинуть на свалку

31 октября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Рекламное агентство больше не может хранить картину Фото: Сергей Русанов © URA.RU Огромную картину, которую горожане рисовали в честь 300-летия Перми, могут выкинуть на свалку. В середине октября 2023 года произведение сняли с фасада медицинской клиники и отдали на хранение рекламному агентству. Автор идеи о создании картины Виктория Котлярова искала место, где можно ее повесить, но желающих пока не нашлось. «К сожалению, рекламное агентство больше не может хранить картину у себя. Если мы не заберем ее до 1 ноября, она будет выброшена. Обзвонила всех, кто мог бы ее у себя оставить, пока никто не откликнулся», — сообщила Котлярова корреспонденту агентства. Картину одновременно рисовали более 200 жителей Перми. За это она попала в «Книгу рекордов России». На рисунке изображены главные достопримечательности города. Картина украшала фасад медицинской клиники «Лайт», а когда срок размещения закончился, ее хотели повесить на стену одного из дворцов культуры. Но рисунок не смогли установить из-за слишком больших размеров (6,3 м. х 18 м.). Автор картины ищет новое место для размещения.

Огромную картину, которую горожане рисовали в честь 300-летия Перми, могут выкинуть на свалку. В середине октября 2023 года произведение сняли с фасада медицинской клиники и отдали на хранение рекламному агентству. Автор идеи о создании картины Виктория Котлярова искала место, где можно ее повесить, но желающих пока не нашлось. «К сожалению, рекламное агентство больше не может хранить картину у себя. Если мы не заберем ее до 1 ноября, она будет выброшена. Обзвонила всех, кто мог бы ее у себя оставить, пока никто не откликнулся», — сообщила Котлярова корреспонденту агентства. Картину одновременно рисовали более 200 жителей Перми. За это она попала в «Книгу рекордов России». На рисунке изображены главные достопримечательности города. Картина украшала фасад медицинской клиники «Лайт», а когда срок размещения закончился, ее хотели повесить на стену одного из дворцов культуры. Но рисунок не смогли установить из-за слишком больших размеров (6,3 м. х 18 м.). Автор картины ищет новое место для размещения.